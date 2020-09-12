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В Бухаре мошенник просил $3,5 тысячи за поступление в вуз

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200912/14961383/V-Bukhare-moshennik-za-35-tys-obeschal-ustroit-postuplenie-v-vuz.html

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В данный момент ведется следствие. 

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина в момент передачи взятки за поступление в вуз. Об это редакции Sputnik Узбекистан сообщили в Генпрокуратуре.

В ходе следствия стало известно, что гражданин У. Т. говорил, что у него есть личные связями в Бухарском государственном университете. Он обещал устроить девушку в данное учебное заведение за $3,5 тысячи. Однако абитуриентка написала заявление в соответствующую организацию.
Доллары США
Unsplash / Alexander Mils
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Во время проведения оперативных мероприятий мужчину задержали на улице М. Торобий Джандарского района Бухарской области при получении денег.

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

В настоящее время ведется расследование. 

Теги:
Служба государственной безопасности, Генпрокуратура Узбекистана, продажа мест в вузах, вуз, взятка



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