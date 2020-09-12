Коронавирус в Узбекистане: главное на 12 сентября

В стране зарегистрировано 46 721 случай заболевания COVID-19. Учителей средних общеобразовательных школ обязали пройти тест на выявление инфекции. Педагоги с подтвержденным диагнозом были поставлены на учет и направлены на лечение в больницы.

ТАШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заражений

По данным Министерства здравоохранения, в Узбекистане зарегистрировано 46 721 случай заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 978 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

Динамика выздоровлений

Согласно информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 43 359 человек.

Скончались четыре пациента с коронавирусом

От коронавирусной инфекции скончались четыре человека, среди них три женщины и один мужчина. Несмотря на своевременную квалифицированную помощь медперсонала, пациенты умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Учителей школ обязали сдать тест на коронавирус

По решению Спецкомиссии, педагоги средних общеобразовательных школ должны пройти тест на COVID-19. Согласно данным Минздрава, по состоянию на 11 сентября, из почти полмиллиона учителей, свыше 275 тысяч (56,6%) уже протестированы Службой санитарно-эпидемиологического надзора и здравоохранения.

В ведомстве отмечают, что наставники с подтвержденным диагнозом заболевания были поставлены на учет и направлены на лечение в больницы. Их состояние изучают специально организованные в регионах мобильные бригады скорой помощи.

Отмечено, что у большей части учителей болезнь протекала бессимптомно и в легкой форме. Такие педагоги были переведены на домашнее лечение. В соответствии с назначенным лечением им бесплатно выдавали аптечки с необходимыми препаратами.

Чартерный рейс из Ташкента в Москву

В Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане опубликовали дополнительную информацию о чартере компании "Уральские авиалинии" по маршруту Ташкент – Москва, запланированный на 13 сентября в 04.25 утра по местному времени. С подробной информацией о рейсе можно ознакомиться здесь.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 28,5 млн человек. Зафиксировано свыше 915 тысяч летальных исходов, вылечились 19,3 млн жителей.