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В Грузии задержали узбекистанца, укравшего через интернет $3 тыс.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200913/14965802/V-Gruzii-zaderzhali-uzbekistantsa-ukravshego-cherez-internet-3-tys.html

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная путем несанкционированного доступа к компьютерной системе, причинившая значительный ущерб".

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 26-летнего гражданина Узбекистана, которы проник в чужую компьютерную систему и украл почти 3 тысячи долларов.

Хакер
© Sputnik / Владимир Трефилов
В Узбекистане 19-летний хакер выманивал деньги через вирус в Телеграме

Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на МВД.

По данным следствия, 28 июня мужчина сумел получить доступ к счету одного из граждан в онлайн-казино и снять оттуда 2 960 долларов. Деньги он перевел на свою карточку, после чего обналичил сумму.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная путем несанкционированного доступа к компьютерной системе, причинившая значительный ущерб".

Задержанному узбекистанцу грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.

Теги:
узбекистанец, киберпреступность, Грузия



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