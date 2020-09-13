В Грузии задержали узбекистанца, укравшего через интернет $3 тыс.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная путем несанкционированного доступа к компьютерной системе, причинившая значительный ущерб".

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала 26-летнего гражданина Узбекистана, которы проник в чужую компьютерную систему и украл почти 3 тысячи долларов.

Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на МВД.

По данным следствия, 28 июня мужчина сумел получить доступ к счету одного из граждан в онлайн-казино и снять оттуда 2 960 долларов. Деньги он перевел на свою карточку, после чего обналичил сумму.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная путем несанкционированного доступа к компьютерной системе, причинившая значительный ущерб".

Задержанному узбекистанцу грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.