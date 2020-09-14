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В Ташкенте бизнес-центр выставлен на аукцион

В Ташкенте бизнес-центр выставлен на аукцион

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200914/14969290/V-Tashkente-biznes-tsentr-vystavlen-na-auktsion.html

Помещение площадью в 1332 кв м находится на улице Чупон-ота. Здание, имеющее три этажа и подвал, построено в 2014 году.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Здание бизнес-центра в Чиланзарском районе Ташкента выставлено на аукцион, сообщает E-ijro Auksion.

"Помещение площадью в 1332 кв м находится на улице Чупон-ота. Здание, имеющее три этажа и подвал, построено в 2014 году. Общее количество комнат― 41. Помещения обеспечены электричеством, водо- и газоснабжением. Также в подвале имеется сауна и бассейн", - говорится в сообщении.

Стартовая цена — 6,2 млрд сумов, сумма задатка — 313 млн сумов.

Известно, что аукцион пройдет 13 октября, заявки принимаются до 11 октября.

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Напомним, ранее прошел аукцион по продаже гостиницы "Афросиаб Палас" в Самарканде. 

Минимальная сумма инвестиций около 12 миллионов долларов, а минимальное количество рабочих мест - 100.

Теги:
Продажа, онлайн-аукцион, аукцион, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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