В Ташкенте бизнес-центр выставлен на аукцион

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Здание бизнес-центра в Чиланзарском районе Ташкента выставлено на аукцион, сообщает E-ijro Auksion.
"Помещение площадью в 1332 кв м находится на улице Чупон-ота. Здание, имеющее три этажа и подвал, построено в 2014 году. Общее количество комнат― 41. Помещения обеспечены электричеством, водо- и газоснабжением. Также в подвале имеется сауна и бассейн", - говорится в сообщении.
Стартовая цена — 6,2 млрд сумов, сумма задатка — 313 млн сумов.
Известно, что аукцион пройдет 13 октября, заявки принимаются до 11 октября.
Гостиница "Афросиаб Палас" в Самарканде выставлена на продажу >>
Напомним, ранее прошел аукцион по продаже гостиницы "Афросиаб Палас" в Самарканде.
Минимальная сумма инвестиций около 12 миллионов долларов, а минимальное количество рабочих мест - 100.