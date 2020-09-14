В Узбекистан идут дожди и ветер

Повсеместно будет увеличиваться облачность, кратковременные дожди ожидаются лишь по предгорным и горным районам республики.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В Узбекистане на этой неделе ожидается прохладная погода и дожди, сообщает Узгидромет.

"Прохладная и слабовлажная воздушная масса 17−18 сентября распространится на всю территорию республики. Повсеместно будет увеличиваться облачность, кратковременные дожди ожидаются лишь по предгорным и горным районам республики", - говорится в сообщении.

Температура воздуха понизится ночью до +10…+15 градусов, днем до +22…+27 градусов.

В Узбекистане сохранится прохладная погода >>

С прохождением холодного фронта вторжения 16−17 сентября по республике ожидается усиление ветра до 15−20 м/с, но уже в субботу теплый воздух с юго-запада начнет вытеснять прохладный воздух, дневная температура воздуха начнет повышаться, на 1−2 градуса, и ожидается в пределах +25…+30 градусов.