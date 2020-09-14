"Не волчьи, а собачьи шкуры": в Ташкенте появились странные продавцы

Многие предположили, что эти шкуры были вовсе не волчьи, а собачьи. По словам очевидцев, всем было противно смотреть на это зрелище.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В Ташкенте появились загадочные продавцы волчьих шкур, которые активно предлагают местным жителям свой товар, сообщают пользователи группы "Потребитель.уз".

По словам людей, волчьи шкуры и странные амулеты в виде зубов просто "наводнили" столицу.

"Сегодня с утра ходили мужчины, парни с шкурами волков или собак по улице Шота Руставели, шли с Южного вокзала по обе стороны, их было много, шли в сторону аския базара", - говорится в сообщении.

Многие предположили, что эти шкуры были вовсе не волчьи, а собачьи.

"Было настолько противно всем людям, что все отвернулись, которые стояли на остановке", - добавил автор поста.

Стоимость амулета из связки зубов волка стоит 500 долларов.

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Большинство жителей Ташкента задаются вопросом, что делать в таком случае и куда обращаться, чтобы выяснить, что это за шкуры и на каком основании проводилась охота на этих животных.

В администрации сообщества заметили, что ГУВД Ташкента необходимо провести рейд по улицам города и задержать всех продавцов.