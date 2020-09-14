В Ташкенте отключат воду - список районов

С 09:00 15 сентября до 09:00 16 сентября будет приостановлена подача питьевой воды некоторым потребителям в Алмазарском и Шайхантахурском районах.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В Ташкенте в Алмазарском и Шайхантахурском районах планируется отключение водоснабжения, сообщает хокимият столицы.

По информации, это связанно с подготовкой к осенне-зимнему сезону.

"Тошкент шахар сув таъминоти" планирует провести плановые работы по обслуживанию и ремонту сетей водоснабжения. С 09:00 15 сентября до 09:00 16 сентября будет приостановлена подача питьевой воды некоторым потребителям в Алмазарском и Шайхантахурском районах", - говорится в сообщении.

Алмазарский район:

– махалля "Университет";

– махалля "Мирзо Голиб".

Шайхантахурский район:

– махалля "Узбекистон".

В эти махалли будут направлены специальные автомашины по перевозке воды.