В Ташкенте отключат воду - список районов

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В Ташкенте в Алмазарском и Шайхантахурском районах планируется отключение водоснабжения, сообщает хокимият столицы.
По информации, это связанно с подготовкой к осенне-зимнему сезону.
"Тошкент шахар сув таъминоти" планирует провести плановые работы по обслуживанию и ремонту сетей водоснабжения. С 09:00 15 сентября до 09:00 16 сентября будет приостановлена подача питьевой воды некоторым потребителям в Алмазарском и Шайхантахурском районах", - говорится в сообщении.
Алмазарский район:
– махалля "Университет";
– махалля "Мирзо Голиб".
Шайхантахурский район:
– махалля "Узбекистон".
В эти махалли будут направлены специальные автомашины по перевозке воды.