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Холодная вода из крана

В Ташкенте отключат воду - список районов

© CC0 / Unsplash / Jacek Dylag
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200914/14973074/V-Tashkente-otklyuchat-vodu---spisok-rayonov.html

С 09:00 15 сентября до 09:00 16 сентября будет приостановлена подача питьевой воды некоторым потребителям в Алмазарском и Шайхантахурском районах.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В Ташкенте в Алмазарском и Шайхантахурском районах планируется отключение водоснабжения, сообщает хокимият столицы.

По информации, это связанно с подготовкой к осенне-зимнему сезону.

"Тошкент шахар сув таъминоти" планирует провести плановые работы по обслуживанию и ремонту сетей водоснабжения. С 09:00 15 сентября до 09:00 16 сентября будет приостановлена подача питьевой воды некоторым потребителям в Алмазарском и Шайхантахурском районах", - говорится в сообщении.

Алмазарский район:

– махалля "Университет";

– махалля "Мирзо Голиб".

Шайхантахурский район:

– махалля "Узбекистон".

В эти махалли будут направлены специальные автомашины по перевозке воды. 

Теги:
Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, холодная вода, пресная вода, вода



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