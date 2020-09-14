К доске не пойдет: почему школы Бухары остаются на удаленке

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане официально стартовал учебный год. В республике открылись государственные учебные заведения, но не все. Это связано с разной эпидемобстановкой. Так, в Бухарской области в традиционном формате заработали лишь 17 школ, а в самой Бухаре – только одна, школа №1.
Остальные общеобразовательные учреждения планируется открывать постепенно вплоть до конца месяца. Решение об этом будет принимать областной совет народных депутатов исходя из фактической эпидемиологической ситуации на местах.
По данным областного управления народного образования, первоначально к школе допускаются в основном ученики начальной школы, а затем уже старшеклассники.
Ранее местные власти планировали, что 14 сентября только в одной Бухаре начнутся полноценные занятия в 13 из 43 школ, однако буквально накануне ситуация значительно осложнилась. На брифинге начальник областного управления народного образования Дильфуза Мустафоева объявила, что обучение для абсолютного большинства школьников начнется онлайн.
На решение повлияли результаты тестов на COVID-19: инфекция выявлена у 239 человек из состава учителей и технических работников. При этом анализы сдали лишь две трети персонала школ – это 18 831 из 28 053 человек.
Изучалось и мнение родителей относительно формы обучения. Из 43 112 опрошенных родителей 62% высказались за традиционный формат обучения.
"Для того, чтобы обучение проходило в соответствии с требованиями безопасности в этот сложный пандемический период, мы провели практический семинар на базе школы №1 города Бухары. На нем присутствовали все директора городских общеобразовательных учреждений", — отметила методист гороно Шахло Азимова.
"Мы основательно подготовились к организации безопасного учебного процесса для детей. Тем не менее, никто не может гарантировать, что сложившаяся ситуация не внесет свои коррективы. Так и вышло. Мы пока не открываемся", — подчеркнула Котова.
Большинство учащихся в этом году приветствие от своих педагогов слушали в режиме онлайн. Когда все вернутся в классы, пока никто прогнозировать не берется.