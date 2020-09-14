К доске не пойдет: почему школы Бухары остаются на удаленке

В первый день нового учебного года из-за коронавируса в Бухаре детей приняла всего лишь одна школа из 43-х.

ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане официально стартовал учебный год. В республике открылись государственные учебные заведения, но не все. Это связано с разной эпидемобстановкой. Так, в Бухарской области в традиционном формате заработали лишь 17 школ, а в самой Бухаре – только одна, школа №1.

Остальные общеобразовательные учреждения планируется открывать постепенно вплоть до конца месяца. Решение об этом будет принимать областной совет народных депутатов исходя из фактической эпидемиологической ситуации на местах.

По данным областного управления народного образования, первоначально к школе допускаются в основном ученики начальной школы, а затем уже старшеклассники.

Ранее местные власти планировали, что 14 сентября только в одной Бухаре начнутся полноценные занятия в 13 из 43 школ, однако буквально накануне ситуация значительно осложнилась. На брифинге начальник областного управления народного образования Дильфуза Мустафоева объявила, что обучение для абсолютного большинства школьников начнется онлайн.

На решение повлияли результаты тестов на COVID-19: инфекция выявлена у 239 человек из состава учителей и технических работников. При этом анализы сдали лишь две трети персонала школ – это 18 831 из 28 053 человек.

Тем не менее, к открытию школ готовились. Городской отдел народного образования совместно с представителями СЭС изучили состояние и возможность организовать безопасный учебный процесс для детей во всех государственных школах города. Им уже передано 174 пирометра, 552 дозатора, 104 334 маски, 1 126 литров антисептика.

Изучалось и мнение родителей относительно формы обучения. Из 43 112 опрошенных родителей 62% высказались за традиционный формат обучения.

"Для того, чтобы обучение проходило в соответствии с требованиями безопасности в этот сложный пандемический период, мы провели практический семинар на базе школы №1 города Бухары. На нем присутствовали все директора городских общеобразовательных учреждений", — отметила методист гороно Шахло Азимова.

Sputnik Директор шк №1 в Бухаре Сабохат Хайдаров (справа) с учителем начальных классов

В частности учебный процесс решено разделить на 4 смены, а каждый класс – на две группы. Уже подготовлены кабинеты, сделан запас антисептиков, масок и емкостей для их утилизации, дезинфицирующих принадлежностей.

Sputnik Школа №1 в Бухаре открылась для учеников

"Мы основательно подготовились к организации безопасного учебного процесса для детей. Тем не менее, никто не может гарантировать, что сложившаяся ситуация не внесет свои коррективы. Так и вышло. Мы пока не открываемся", — подчеркнула Котова.

Школа №30 изначально готовилась к открытию 18 сентября, однако теперь дату начала занятий назвать сложно. Для безопасности учащихся организовано пять точек входа и выхода, во дворе прорисован маршрут так, чтобы свести к минимуму контакты между школьниками. По словам ее руководителя Ирины Котовой, у каждого пропускного пункта предполагалось, что будут дежурить медсестры с СЭС, проверяющие температуру и обрабатывающие руки антисептиком.

Большинство учащихся в этом году приветствие от своих педагогов слушали в режиме онлайн. Когда все вернутся в классы, пока никто прогнозировать не берется.