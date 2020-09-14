Два сотрудника МЧС скончались от коронавируса

В данный момент в Узбекистане зарегистрировано 394 случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Узбекистана сообщили о смерти двух сотрудников. Они скончались в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

МЧС Узбекистана Два сотрудника МЧС Узбекистана умерли из-за осложнений, связанных с коронавирусом

Согласно органу государственного управления, начальник отдела ЧС Кунградского района Каракалпакстана подполковник Куанишбай Мирзабаевич Акимов проработал больше 20 лет на различных должностях в Управлении пожарной безопасности Каракалпакстана. Он ушел из жизни 14 сентября в возрасте 41 года.

Начальник отдела ЧС Кушкупирского района Хорезмской области Дониёр Рахимович Жаббаров служил в системе министерства с 2005 года. Он покинул этот мир 12 сентября. Ему было 39 лет.

По данным Минздрава, в настоящее время в Узбекистане зарегистрировано 394 случая смерти пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, а число инфицированных достигло 47 836 человек.