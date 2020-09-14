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В Узбекистане создадут онлайн-систему контроля и учета энергоресурсов

Пресс-служба президента
Общество
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В настоящее время установлено почти четыре миллиона приборов, из которых два миллиона уже подключены к единой электронной базе данных.

ТАШКЕНТ, 14 сен - Sputnik. Состоялось видеоселекторное совещание по вопросам полноценного внедрения автоматизированных систем контроля и учета электроэнергии и газа. Об этом сообщили в пресс-службе президента. 

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Глава государства поручил ответственным лицам установить до конца года 3,5 миллиона счетчиков электроэнергии и запустить автоматизированную систему контроля и учета до 1 марта 2021 года.

Таким образом, в семи районах и городах республики, где был внедрен данный механизм, сбор платежей увеличился на 40 процентов, а дебиторская задолженность снизилась на 20 процентов. В связи с чем, в ближайшее время эти устройства установят во всех регионах страны.

Отмечено, что на реализацию этих целей выделено около $1,2 млрд долларов.

"Результативность и отдачу от этих средств невозможно обеспечить одной лишь установкой счетчиков. Иными словами, одного только знания о том, сколько энергоресурсов потратил потребитель, недостаточно для пресечения потерь и хищений в системе. Для этого необходимо создать целостную онлайн-систему, охватывающую каждое звено в цепи производитель энергии – магистральные сети – распределительные сети – потребитель", - сказал Шавкат Мирзиёев.

В настоящее время установлено почти четыре миллиона приспособлений, из которых два миллиона уже подключены к единой электронной базе данных.

Кроме того, в ближайшие четыре месяца будут охвачены 22 района и города с высоким уровнем потребления природного газа и показателей задолженности. К автоматизированной системе будут подключены более четырех тысяч крупных потребителей, газонаполнительных пунктов и предприятий по производству газа, а также 850 теплиц, заявляет пресс-служба президента.

Замена старых электросчетчиков в жилых домах. Архивное фото
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В рамках встречи было подчеркнуто, что для технического персонала и IT-специалистов акционерных обществ "Худудий электр тармоклари" и "Худудгазтаъминот" будут организованы специальные обучающие курсы. Это позволит специалистам повысить свою квалификацию и улучшить навыки в сфере работы с автоматизированной системой учета. 

Министерству энергетики поручено скоординировать и проконтролировать доставку, установку и подключение счетчиков в каждом районе и городе. Хокимам областей, районов и городов поручено создать рабочие группы.

Теги:
газ, электроэнергия, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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