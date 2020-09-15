"Это бомба замедленного действия": в ГУВД объяснили инцидент с воздушными шарами

В ведомстве отметили, что зачастую уличные торговцы, желая сэкономить, наполняют шарики не гелием, а метаном или водородом, что представляет опасность для окружающих.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В соцсетях распространились кадры, на которых сотрудники ОВД изымают у уличных торговцев воздушные шары, после чего попросту отпустили их в небо.

Авторы видео обвинили правоохранителей в отсутствии "человеческого понимания" к желанию продавцов заработать.

Также стражи правопорядка подверглись критике за демонстрацию, по мнению пользователей, собственного непонимания распространенных нарушений.

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В столичном ГУВД дали разъяснение по инциденту, который произошел в Шайхантахурском районе.

В ведомстве сообщили, что шарики были наполнены горючим газом.

"И если такой шарик взорвется в помещении, другом замкнутом пространстве, то находящиеся поблизости люди получат серьезные ожоги и другие травмы. Воздушные шары для парения в воздухе в мировой практике рекомендуется наполнять гелием — это инертный, нетоксичный, невоспламеняющийся и потому относительно безопасный вид газа", — говорится в заявлении ГУВД.

Однако гелий стоит денег и ряд продавцов в попытке сэкономить наполняют шары метаном или водородом. Таким образом, забавная игрушка моментально превращается в бомбу замедленного действия.

В ГУВД обратили внимание, что спусковым механизмом может стать буквально все — зажженная свеча на торте, сигарета, искра на неисправной бытовой технике.

"Чем больше людей в этот момент окажутся рядом с шарами, и чем больше самих шаров – тем страшнее могут оказаться последствия", — отметили в ведомстве.

Правоохранители призвали граждан быть осторожными при приобретении и использовании воздушных шаров: не курить сигареты рядом с ними, соблюдать меры безопасности.