В Узбекистане могут снять запрет на ношение хиджаба

Законодательная палата приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О свободе совести и религиозных организациях".

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В Узбекистане в скором времени могут снять официальный запрет на ношение хиджабов в общественных местах, сообщает депутат Расул Кушербаев.

Законодательная палата приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О свободе совести и религиозных организациях", предусматривающий в том числе отмену запрета на передвижение граждан в религиозной одежде в общественных местах.

Помимо закона о хиджабе, предлагаются внести следующие изменения:

- право каждого человека на получение профессионального образования в религиозных учебных заведениях, а также право родителей или опекунов обучать своих детей основам религиозной практики и правилам этикета (домашнее обучение);

- освобождение от уплаты госпошлины при обращении религиозных организаций в суд по поводу действий (бездействия) должностных лиц;

- отмена участия общественности в процессе регистрации религиозной организации;

- сокращение количества лиц, необходимых для регистрации местной религиозной организации со 100 до 50.