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Девушки мусульманки, архивное фото

В Узбекистане могут снять запрет на ношение хиджаба

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14980692/V-Uzbekistane-mogut-snyat-zapret-na-noshenie-khidzhaba.html

Законодательная палата приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О свободе совести и религиозных организациях".

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В Узбекистане в скором времени могут снять официальный запрет на ношение хиджабов в общественных местах, сообщает депутат Расул Кушербаев.

Законодательная палата приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "О свободе совести и религиозных организациях", предусматривающий в том числе отмену запрета на передвижение граждан в религиозной одежде в общественных местах.

Помимо закона о хиджабе, предлагаются внести следующие изменения:

- право каждого человека на получение профессионального образования в религиозных учебных заведениях, а также право родителей или опекунов обучать своих детей основам религиозной практики и правилам этикета (домашнее обучение);

Девушка в хиджабе играет в футбол
© AFP 2018 / MOHD RASFAN
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- освобождение от уплаты госпошлины при обращении религиозных организаций в суд по поводу действий (бездействия) должностных лиц;

- отмена участия общественности в процессе регистрации религиозной организации;

- сокращение количества лиц, необходимых для регистрации местной религиозной организации со 100 до 50.

Теги:
религия, Узбекистан, Узбекистан, Хиджаб



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