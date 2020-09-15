20:37 15 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Интернет-месседжер Telegram

В Узбекистане предупредили о распространении вредоносного файла в Telegram

© Flickr / Ervins Strauhmanis
Общество
Получить короткую ссылку
116 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14982668/V-Uzbekistane-predupredili-o-rasprostranenii-vredonosnogo-fayla-v-Telegram.html

Специалисты по информационной безопасности рекомендуют не открывать неизвестные файлы подобного формата.

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В узбекских соцсетях распространяется вредоносный файл, похожий на формат графических файлов, сообщает "Узкомназорат".

"Пользователей неоднократно предупреждают о том, что после открытия вредоносного файла, данные на смартфоне или компьютере могут быть утеряны, система может выйти из строя либо могут произойти другие технические ошибки", - говорится в сообщении.

Тем не менее, наивные пользователи неосознанно загружают и устанавливают вредоносный файл, нанося огромный ущерб программному обеспечению своего устройства.

По сообщениям специалистов, с помощью файлов формата SCR можно создавать различные программы. Как правило, файлы формата SCR представляют собой скрипты исполняемых файлов соответствующей программы, которая их создала.

Открытие файла формата SCR приводит к выполнению системой определенных команд. Подобные команды размещаются в файле в определенном порядке. Большинство файлов формата SCR сохраняются в текстовом виде. Их можно открывать и просматривать через различные текстовые редакторы. 

Хакер
© Sputnik / Владимир Трефилов
В Узбекистане 19-летний хакер выманивал деньги через вирус в Телеграме

После создания файлов данного формата, они легко могут работать с вредоносными троянскими вирусами и другими вредоносными программами. При открытии файла SCR запускаются команды, которые в большинстве случаев блокируются антивирусными программами. Антивирусные программные обеспечения обычно не могут отключить или удалить вредоносный файл в связи с наличием антивирусной защиты или EXE-файла, скрытого в файле формата SCR.

Поскольку трояны и вирусы, встроенные в файл формата SCR, сложно обнаружить и удалить, специалисты по информационной безопасности рекомендуют не открывать неизвестные файлы подобного формата.

Теги:
Telegram, Telegram, Telegram, Узбекистан, Узбекистан, хакер



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Снимок Smiley фотографа Arthur Telle Thiemenn, ставший финалистом конкурса 2020 The Comedy Wildlife Photography Awards
Смешные и милые: герои фотоконкурса Comedy Wildlife Photography Awards
Лавров о ситуации с Навальным: наши западные партнеры перешли все рамки приличия
Лавров о ситуации с Навальным: "Запад перешел все рамки дозволенного"
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться