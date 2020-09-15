В Узбекистане предупредили о распространении вредоносного файла в Telegram

ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В узбекских соцсетях распространяется вредоносный файл, похожий на формат графических файлов, сообщает "Узкомназорат".

"Пользователей неоднократно предупреждают о том, что после открытия вредоносного файла, данные на смартфоне или компьютере могут быть утеряны, система может выйти из строя либо могут произойти другие технические ошибки", - говорится в сообщении.

Тем не менее, наивные пользователи неосознанно загружают и устанавливают вредоносный файл, нанося огромный ущерб программному обеспечению своего устройства.

По сообщениям специалистов, с помощью файлов формата SCR можно создавать различные программы. Как правило, файлы формата SCR представляют собой скрипты исполняемых файлов соответствующей программы, которая их создала.

Открытие файла формата SCR приводит к выполнению системой определенных команд. Подобные команды размещаются в файле в определенном порядке. Большинство файлов формата SCR сохраняются в текстовом виде. Их можно открывать и просматривать через различные текстовые редакторы.

После создания файлов данного формата, они легко могут работать с вредоносными троянскими вирусами и другими вредоносными программами. При открытии файла SCR запускаются команды, которые в большинстве случаев блокируются антивирусными программами. Антивирусные программные обеспечения обычно не могут отключить или удалить вредоносный файл в связи с наличием антивирусной защиты или EXE-файла, скрытого в файле формата SCR.

Поскольку трояны и вирусы, встроенные в файл формата SCR, сложно обнаружить и удалить, специалисты по информационной безопасности рекомендуют не открывать неизвестные файлы подобного формата.