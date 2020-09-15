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Аренда велосипедов в Узбекистане

#ТашкентЗаВело: в Узбекистане стартует европейская неделя мобильности

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200915/14984049/TashkentZaVelo-v-Uzbekistane-startuet-evropeyskaya-nedelya-mobilnosti.html

В рамках акции все ташкентцы смогут поддержать инициативу #ТашкентЗаВело, протестировав хотя бы одну улицу на ежедневном маршруте на велосипеде.

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. По сообщению пресс-службы хокимията столицы, с 16 по 22 сентября в Узбекистане пройдет Европейская неделя мобильности.

В этом году она будет посвящена сотрудничеству, совместным усилиям и обмену мнениями между правительством и гражданским обществом в вопросе создания безопасной и устойчивой городской среды для езды на велосипеде.

В рамках Недели узбекистанцам расскажут о преимуществах и правилах езды на велосипеде. Ведь это мобильность с нулевым уровнем выбросов.

Координатор велосообщества Узбекистана Искандар Ахмедов
Фото из личного архива Искандара Ахмедова
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В рамках акции все ташкентцы смогут поддержать инициативу #ТашкентЗаВело, протестировав хотя бы одну улицу на ежедневном маршруте на велосипеде, тем самым помогая создать карту концепции Ташкента.

Правила участия: необходимо сфотографировать велосипед, опубликовать его на странице Европейской недели мобильности в Facebook и отметить название улицы. Таким образом, участник автоматически будет включен в розыгрыш призов, который состоится 23 сентября, и получит шанс выиграть один из трех городских велосипедов.

Напомним, в феврале прошлого года компания "Узавтосаноат" запустила производство велосипедов на заводе Norin Moto Bike в городе Нарын Наманганской области.

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Соглашение об организации производства компания подписала с китайским поставщиком комплектующих частей для велосипедов Lifan Group. На первом этапе было намечено изготовить 150 тысяч единиц велотранспорта в год. В проект были привлечены инвестиции на сумму 200 тысяч долларов. Впоследствии на заводе Norin Moto Bike будут производить мотоциклы, трициклы, скутеры и мопеды.

Теги:
Хокимият Ташкента, велосипедная дорожка, велосипед



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