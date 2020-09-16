Во сколько обойдутся авиабилеты на чартеры из России в Ташкент

Ранее Uzbekistan Airways начала свободную продажу билеты на рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Пока авиабилеты на рейсы из Санкт-Петербурга в продаже отсутствуют.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сегодня утром авиакомпания Uzbekistan Airways объявила об открытии свободной продажи билетов на чартерные рейсы в сентябре из городов России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону) в Ташкент.

Их можно приобрести на сайте Uzbekistan Airways, через мобильное приложение, а также в ближайших офисах продажи авиаперевозчика.

Напоминаем: авиаперелет из городов РФ в Узбекистан разрешен только гражданам республики, которые обязательно должны предоставить справку о прохождения теста на COVID-19 методом ПЦР (результаты действительны не более чем за 72 часа до вылета рейса).

Пассажиры без справки ПЦР на рейсы авиакомпании допущены не будут.

Что касается цен на билеты, то их стоимость зависит от направления полета.

Так, один билет эконом-класса на рейс по маршруту Москва—Ташкент обойдется в 4 085 631 сумов. За бизнес-класс пассажиру придется заплатить 9 451 352 сумов.

Uzbekistan Airways удвоила количество рейсов в Минск — новое расписание >>

Стоимость авиабилета на рейс из Ростова-на-Дону составляет 3 807 101 сумов по тарифу эконом-класса, по тарифу бизнес — 4 965 609 сумов.

В настоящее время авиабилеты на рейсы из Санкт-Петербурга в продаже отсутствуют.