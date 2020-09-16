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Хлопкоуборочная машина

Будут выделены кредиты на приобретение хлопкоуборочных машин

AP Photo / Phil Coale
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200916/14989597/Budut-vydeleny-kredity-na-priobretenie-khlopkouborochnykh-mashin.html

Документ предусматривает увеличение доли Фонда реконструкции и развития в уставном капитале АКБ "Агробанк" на 50 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент подписал постановление, предполагающее финансовую поддержку механизации сбора урожая хлопка-сырца, сообщает пресс-служба Минюста.

Сбор урожая хлопка в Изобильненском районе Ставропольского края. Впервые за 50 лет на Ставрополье собирают урожай хлопка.
© Sputnik / Денис Абрамов
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Документ предусматривает увеличение доли Фонда реконструкции и развития в уставном капитале АКБ "Агробанк" на 50 млн долларов. Эти средства направят на кредитование хлопково-текстильных кластеров и других хозяйствующих субъектов с целью закупки хлопкоуборочных машин отечественного производства по основной ставке Центрального банка.

Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и районов сформируют конкретный перечень претендентов на хлопкоуборочные машины в регионах.

Напомним, в июне 2020 года Кабмин принял постановление, которое предусматривает господдержку обеспечения аграрного сектора сельскохозяйственной техникой. 

Техника и запчасти, приобретаемые ООО Textile Technologies Group и ООО "УзКейсагролизинг" и предназначенные для Акалтынского и Сардобинского районов Сырдарьинской области, а также Бекабадского, Букинского и Чиназского районов Ташкентской области, будут освобождены от таможенной пошлины до конца следующего года.

Теги:
Узбекистан, Министерство юстиции Узбекистана, хлопок



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