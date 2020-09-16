Будут выделены кредиты на приобретение хлопкоуборочных машин

Документ предусматривает увеличение доли Фонда реконструкции и развития в уставном капитале АКБ "Агробанк" на 50 млн долларов.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Президент подписал постановление, предполагающее финансовую поддержку механизации сбора урожая хлопка-сырца, сообщает пресс-служба Минюста.

Документ предусматривает увеличение доли Фонда реконструкции и развития в уставном капитале АКБ "Агробанк" на 50 млн долларов. Эти средства направят на кредитование хлопково-текстильных кластеров и других хозяйствующих субъектов с целью закупки хлопкоуборочных машин отечественного производства по основной ставке Центрального банка.

Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и районов сформируют конкретный перечень претендентов на хлопкоуборочные машины в регионах.

Напомним, в июне 2020 года Кабмин принял постановление, которое предусматривает господдержку обеспечения аграрного сектора сельскохозяйственной техникой.

Техника и запчасти, приобретаемые ООО Textile Technologies Group и ООО "УзКейсагролизинг" и предназначенные для Акалтынского и Сардобинского районов Сырдарьинской области, а также Бекабадского, Букинского и Чиназского районов Ташкентской области, будут освобождены от таможенной пошлины до конца следующего года.