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Пограничный пункт, архивное фото

Государственные границы Узбекистана и Казахстана остались закрытыми

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200916/14989841/Gosudarstvennye-granitsy-Uzbekistana-i-Kazakhstana-ostalis-zakrytymi-.html

Открытие авиасообщения между странами не означает открытия границ для пересечения наземным транспортом или пешком, отметили в КНБ.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Казахстан не открывал государственные границы с Узбекистаном и Кыргызстаном, несмотря на возобновление авиасообщения.

Границ для пересечения наземным транспортом или пешком все еще остаются закрытыми, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на КНБ.

"Границы пока закрыты, возобновлено только авиасообщение с определенными странами", — прокомментировали в ведомстве.

Решение о полном открытии границ будет принимать межведомственная комиссия совместно с главным государственным санитарным врачом Казахстана, исходя из эпидемической ситуации в республике.

Ташкент восстановил регулярные авиарейсы

Напомним: Узбекистан и Казахстан с 11 сентября официально возобновили регулярное воздушное сообщение. 

Авиакомпании Uzbekistan Airways и Air Astana равнозначно будут осуществлять пятничные полеты по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент.

Между тем Узбекистан также начал поэтапное возобновление международного авиасообщения и с другими странами: Германией, Кыргызстаном, ОАЭ и Турцией. 

Теги:
Авиасообщение, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, госграница, граница



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