Государственные границы Узбекистана и Казахстана остались закрытыми

Открытие авиасообщения между странами не означает открытия границ для пересечения наземным транспортом или пешком, отметили в КНБ.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Казахстан не открывал государственные границы с Узбекистаном и Кыргызстаном, несмотря на возобновление авиасообщения.

Границ для пересечения наземным транспортом или пешком все еще остаются закрытыми, передает Sputnik Казахстан со ссылкой на КНБ.

"Границы пока закрыты, возобновлено только авиасообщение с определенными странами", — прокомментировали в ведомстве.

Решение о полном открытии границ будет принимать межведомственная комиссия совместно с главным государственным санитарным врачом Казахстана, исходя из эпидемической ситуации в республике.

Напомним: Узбекистан и Казахстан с 11 сентября официально возобновили регулярное воздушное сообщение.

Авиакомпании Uzbekistan Airways и Air Astana равнозначно будут осуществлять пятничные полеты по маршруту Ташкент — Алматы — Ташкент.

Между тем Узбекистан также начал поэтапное возобновление международного авиасообщения и с другими странами: Германией, Кыргызстаном, ОАЭ и Турцией.