Новый учебный год в Узбекистане: готовы ли столичные школы

С 14 сентября в одиннадцати районах Ташкента открылись общеобразовательные учреждения. Корреспондент Sputnik побывал в школе № 27 Мирзо-Улугбекского района и узнал, как там обеспечивается безопасность детей и педагогов.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В школе нас тепло встретила заместитель директора по учебной работе Гулизебо Турдиева. В это время шли уроки для пятого-шестого и восьмого классов.

По новым правилам

В первую очередь мы обратили внимание на инструкции, висевшие на стенах: порядок использования маски, соблюдение санитарно-гигиенических норм, социальной дистанции.

Неравнодушные к своему здоровью учителя и ученики пользовались средствами защиты. Однако мы заметили несколько ребят, носивших маски не должным образом — они были спущены на шею.

Школа №27 Мирзо-Улугбекского района Ташкента Sputnik

Школа №27 Мирзо-Улугбекского района Ташкента Sputnik 1 / 2 Sputnik Школа №27 Мирзо-Улугбекского района Ташкента

Как рассказала Гулизебо Турдиева, сейчас в школу ходят 50 процентов учащихся или 12-13 из 25 детей (остальные занимаются дистанционно. — Прим. ред.). Всем им необходимо соблюдать социальную дистанцию и запрещено передавать друг другу учебные пособия, маски и другие вещи.

Замдиректора провела нас в кабинет биологии, где шел урок для учеников восьмого класса. В нем сидели тринадцать детей. Все в масках, рядом с каждым ребенком — принадлежности и антисептические средства. Учитель повторял с детьми пройденные темы, задавал им вопросы.

Sputnik Школа №27 Мирзо-Улугбекского района Ташкента

Ученики шестого класса тоже сидели в классе в защитных масках, у большинства из них на партах стояли антисептики. В классе было чисто, рядом с умывальником висели специальные инструкции с разъяснением — как защитить себя от коронавируса.

Педагоги следят за тем, чтобы ученики часто мыли руки и меняли маски во время каждого перерыва (по две должны класть в рюкзак родители, остальные учителя выдают бесплатно).

Под особым контролем находятся первоклассники, отметила Гулизебо Турдиева. Они тоже регулярно моют и дезинфицируют руки. Кабинеты, где учатся дети, по вечерам моют хлорным раствором, а днем — обычными средствами.

Sputnik Школа №27 Мирзо-Улугбекского района Ташкента

В первый учебный день, 14 сентября, ни у одного ученика школы №27 не было повышенной температура, отметила замдиректора. Если вдруг кто-то из детей почувствует недомогание, ребенка доставят в специальное изоляционное помещение и сообщат обо всем его родителям.

Пандемия выявила проблемы

Запуск системы онлайн-образования был обоснованным, однако не у всех детей дома есть Интернет, поэтому они не смогли преуспеть в учебе должным образом, отметила замдиректора.

"Некоторые родители во время карантина не отвечали на звонки учителей, не связывались с ними через Сеть, равнодушно относились к обучению своих детей. А педагогам нужно доносить знания, оценивать их усвоение, проверять выполненные задания, разговаривать по телефону с теми, у кого нет Интернета. Естественно, была создана двойная проблема", — сказала она.

Учительница изобразительного искусства Мухлиса Умарова, в свою очередь, высказала мнение, что ученик в школе получает больше знаний, чем на удаленке. Уроки в привычном формате можно организовать более интересно, и, следовательно, они будут эффективнее.

Еще одна проблема, по словам Умаровой, — "посещаемость" онлайн-уроков.

"Например, 70 процентов детей принимали в них участие, 30 процентов не могли, один ученик отправился в Фергану, другой в Наманган... В апреле мы связались с некоторыми учениками, которые не смогли освоить программу, и обучали их индивидуально", — рассказала она.

Sputnik Школа № 27 Мирзо-Улугбекского района г. Ташкент

Учителям во время пандемии действительно было нелегко. Интересно, оправдали ли зарплата их труд? Мухлиса Умарова отметила, что педагоги получали деньги вовремя, жалоб не было.

Sputnik Школа №27 Мирзо-Улугбекского района Ташкента

Существует мнение, что во время пандемии карантинные меры будут действовать еще два года. Как этот период может отразиться на уровне знаний?

Замдиректора школы №27 Гулизебо Турдиева заявила: "Все наши ученики жаждут знаний, и если дать им какое-то задание, безусловно, постараются выполнить его вовремя. Думаю, их ждет хорошее будущее. У нас много отличных учеников, стремящихся развиваться, становиться студентами. Надеемся, что выпускники этого года пойдут по их стопам".