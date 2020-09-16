Новый учебный год в Узбекистане: готовы ли столичные школы

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. В школе нас тепло встретила заместитель директора по учебной работе Гулизебо Турдиева. В это время шли уроки для пятого-шестого и восьмого классов.
По новым правилам
В первую очередь мы обратили внимание на инструкции, висевшие на стенах: порядок использования маски, соблюдение санитарно-гигиенических норм, социальной дистанции.
Неравнодушные к своему здоровью учителя и ученики пользовались средствами защиты. Однако мы заметили несколько ребят, носивших маски не должным образом — они были спущены на шею.
- Школа №27 Мирзо-Улугбекского района ТашкентаSputnik
- Школа №27 Мирзо-Улугбекского района ТашкентаSputnik
Как рассказала Гулизебо Турдиева, сейчас в школу ходят 50 процентов учащихся или 12-13 из 25 детей (остальные занимаются дистанционно. — Прим. ред.). Всем им необходимо соблюдать социальную дистанцию и запрещено передавать друг другу учебные пособия, маски и другие вещи.
Замдиректора провела нас в кабинет биологии, где шел урок для учеников восьмого класса. В нем сидели тринадцать детей. Все в масках, рядом с каждым ребенком — принадлежности и антисептические средства. Учитель повторял с детьми пройденные темы, задавал им вопросы.
Ученики шестого класса тоже сидели в классе в защитных масках, у большинства из них на партах стояли антисептики. В классе было чисто, рядом с умывальником висели специальные инструкции с разъяснением — как защитить себя от коронавируса.
Педагоги следят за тем, чтобы ученики часто мыли руки и меняли маски во время каждого перерыва (по две должны класть в рюкзак родители, остальные учителя выдают бесплатно).
Под особым контролем находятся первоклассники, отметила Гулизебо Турдиева. Они тоже регулярно моют и дезинфицируют руки. Кабинеты, где учатся дети, по вечерам моют хлорным раствором, а днем — обычными средствами.
В первый учебный день, 14 сентября, ни у одного ученика школы №27 не было повышенной температура, отметила замдиректора. Если вдруг кто-то из детей почувствует недомогание, ребенка доставят в специальное изоляционное помещение и сообщат обо всем его родителям.
Пандемия выявила проблемы
Запуск системы онлайн-образования был обоснованным, однако не у всех детей дома есть Интернет, поэтому они не смогли преуспеть в учебе должным образом, отметила замдиректора.
"Некоторые родители во время карантина не отвечали на звонки учителей, не связывались с ними через Сеть, равнодушно относились к обучению своих детей. А педагогам нужно доносить знания, оценивать их усвоение, проверять выполненные задания, разговаривать по телефону с теми, у кого нет Интернета. Естественно, была создана двойная проблема", — сказала она.
Еще одна проблема, по словам Умаровой, — "посещаемость" онлайн-уроков.
"Например, 70 процентов детей принимали в них участие, 30 процентов не могли, один ученик отправился в Фергану, другой в Наманган... В апреле мы связались с некоторыми учениками, которые не смогли освоить программу, и обучали их индивидуально", — рассказала она.
Учителям во время пандемии действительно было нелегко. Интересно, оправдали ли зарплата их труд? Мухлиса Умарова отметила, что педагоги получали деньги вовремя, жалоб не было.
Существует мнение, что во время пандемии карантинные меры будут действовать еще два года. Как этот период может отразиться на уровне знаний?
Замдиректора школы №27 Гулизебо Турдиева заявила: "Все наши ученики жаждут знаний, и если дать им какое-то задание, безусловно, постараются выполнить его вовремя. Думаю, их ждет хорошее будущее. У нас много отличных учеников, стремящихся развиваться, становиться студентами. Надеемся, что выпускники этого года пойдут по их стопам".