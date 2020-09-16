Коронавирус в Узбекистане: главное на 16 сентября

В республике запретили дезинфекционные туннели, Uzbekistan Airways начала свободную продажу билетов на чартеры из России, в Ташкенте на карантин закрыли две школы. Обо всем этом — в материале.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Редакция Sputnik Узбекистан собрала наиболее важные новости об эпидемиологической ситуации в республике к этому часу.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 18.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 49 015 (+586) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 186 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 45 422 человека (+480). Это 92,6% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 407.

Правда ли, что вакцинация от гриппа ослабляет симптомы COVID-19?

Главный специалист Агентства санэпидемблагополучия Дилором Турсунова рассказала, что вакцинация от сезонного гриппа может облегчить симптомы протекания коронавирусной инфекции.

Все ли перенесшие COVID-19 заразны до 90 дней — ответ академика РАН >>

Что касается самого гриппа, то после прививки, согласно статистике, риск заражения болезнью снижается на 70-90%.

Ужесточат ли в Узбекистане карантин с 15 октября?

Главный эпидемиолог республики Нурмат Отабеков отметил, что важно, прежде всего, понимать следующее: карантинные меры в Узбекистане не отменены, а смягчены.

По его словам, ужесточат или смягчат карантин в стране, зависит в большинстве своем от граждан.

"Если мы будем игнорировать установленные правила, забывать о профилактических мерах и о рекомендациях врачей, то болезнь будет распространяться. Это, в свою очередь, может повлиять на решение спецкомиссии о возобновлении карантина", — отметил Отабеков.

В Ташкенте две школы закрыли на карантин — у учителей обнаружили COVID-19

Речь идет о школах № 40 и № 262, расположенных в Шайхантахурском районе.

Отмечается, что у нескольких учителей, работающих в этих школах, был обнаружен коронавирус. О наличии заболевания они не знали.

В связи с этим учебный процесс в традиционном формате был временно прекращен.

Свадьба, закончившаяся штрафом

В Ташкенте отгремела еще одна пышная свадьба с нарушением действующих санитарно-эпидемиологических требований.

ГУВД Ташкента Свадебный квартал: известный певец устроил праздник в Шайхантахурском районе

На этот раз мероприятие устроил певец Вохиджон Исаков. На свадьбу он пригласил больше 50 человек.

Певца привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 5 МРЗП.

"Торжественные события в жизни — не повод подвергать ваших близких и их окружение риску респираторных заболеваний, при которых возможен печальный исход", — отметили в ГУВД.

Скажем "нет" дезинфекционным туннелям!

В Узбекистане запретили дезинфекционные туннели по рекомендации ВОЗ.

Они устанавливались на входах в предприятия, организации и другие учреждения.

Ранее эксперты заявляли, что дезинфекционные туннели не только неэффективны, но и опасны.

В данных устройствах применяются хлорированные растворы, которые оказывают очень вредное воздействие на организм.

А что же теперь будет вместо них?

Минздрав республики предложил куда более эффективную альтернативу дезинфекционным туннелям.

Речь идет о дезинфекционно-диспенсерных устройствах с антисептическими растворами для кожи.

Их будут размещать также при входе в различные учреждения.

Ответственность за введение новых мер будут нести руководителей этих учреждений, а контролировать соблюдение новых правил — Служба санэпидемнадзора и общественного здравоохранения, а также соответствующие правоохранительные органы.

Uzbekistan Airways начала свободную продажу билетов на чартеры из России

Авиакомпания объявила об открытии свободной продажи билетов на чартерные рейсы в сентябре из городов России (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону) в Ташкент.

Однако есть условия: авиаперелет из городов РФ в Узбекистан разрешен только гражданам республики, которые обязательно должны предоставить справку о прохождения теста на COVID-19 методом ПЦР (результаты действительны не более чем за 72 часа до вылета рейса).

Пассажиры без справки ПЦР на рейсы авиакомпании допущены не будут.

Подробнее о том, где можно приобрести билеты, читайте здесь.

Возвращения на родину из Самарской области ожидают более 4 тысяч сограждан

В палаточном лагере в Самарской области в настоящее время находятся 4 282 узбекистанца, которые не могут вернуться домой из-за закрытых границ.

Власти России стараются обеспечить прибывающих мигрантов всем необходимым: в палаточном лагере есть административные и медицинские палатки, организованы подвоз воды и выездная торговля продуктами и предметами первой необходимости.

Всего с территории Самарской области в Узбекистан удалось вывезти 8,5 тысяч граждан республики, очередной поезд с железнодорожной станции Кинель запланирован на 19 сентября.

Российские врачи завершили миссию по борьбе с коронавирусом в Узбекистане

Специалисты из РФ работали в НИИ вирусологии, НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных болезней, а также в Зангиатинской районной инфекционной больнице.

Они оказали медпомощь свыше тысячи тяжелобольных граждан. Работа в течение месяца была организована таким образом, что делегация разделилась на несколько групп и успела охватить сразу все регионы Узбекистана.

Кроме работы в красных зонах, специалисты из России давали консультации посредством видеоконференцсвязи, проводили вебинары для узбекских коллег, а также делились рекомендациями по совершенствованию протоколов диагностики и лечения.

Кризисный центр в Ташкенте оказался на грани банкротства в период пандемии

Один из немногих в столице приютов для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сейчас сам находится в кризисном состоянии.

Из-за внезапно начавшейся пандемии спонсоры приостановили финансирование.

Сотрудники этого учреждения на добровольной основе предоставляют психологическую, юридическую, а также консультативную помощь женщинам и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Подробности читайте здесь.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 29,6 миллиона, скончались 936 тысяч человек, выздоровели — 20,1 миллиона.