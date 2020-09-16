Врачи из Подмосковья помогли вылечить от COVID-19 более 5 тысяч узбекистанцев

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Подмосковные врачи, направленные в Узбекистан для помощи в борьбе с коронавирусом, вернулись, они помогли вылечить более пяти тысяч жителей республики, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
"Наши медицинские специалисты приобрели колоссальный опыт за время лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье. За месяц работы в Узбекистане врачами медицинская помощь была оказана более пяти тысячам человек", — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.
В пресс-службе отметили, что ранее подмосковные медицинские специалисты уже помогали коллегам из Казахстана в борьбе с COVID-19.