Врачи из Подмосковья помогли вылечить от COVID-19 более 5 тысяч узбекистанцев

С пациентами в республике работали 13 медицинских специалистов из Московской области — инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и кардиологи.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Подмосковные врачи, направленные в Узбекистан для помощи в борьбе с коронавирусом, вернулись, они помогли вылечить более пяти тысяч жителей республики, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Ранее в ведомстве сообщили, что по приглашению Минздрава РУз для помощи в борьбе с COVID-19 были направлены 13 врачей — инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи из Сергиево-Посадской, Люберецкой, Химкинской, Мытищинской, Чеховской, Щелковской, Орехово-Зуевской больниц, а также Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации, где работали временные ковидные госпитали.

"Наши медицинские специалисты приобрели колоссальный опыт за время лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье. За месяц работы в Узбекистане врачами медицинская помощь была оказана более пяти тысячам человек", — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области Подмосковные врачи в Узбекистане помогли вылечить от COVID-19 более пяти тысяч человек

В пресс-службе отметили, что ранее подмосковные медицинские специалисты уже помогали коллегам из Казахстана в борьбе с COVID-19.