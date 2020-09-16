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Медицинские работники в госпитале COVID-19

Врачи из Подмосковья помогли вылечить от COVID-19 более 5 тысяч узбекистанцев

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200916/14991791/Vrachi-iz-Podmoskovya-pomogli-vylechit-ot-COVID-19-bolee-5-tysyach-uzbekistantsev.html

С пациентами в республике работали 13 медицинских специалистов из Московской области — инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи и кардиологи.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Подмосковные врачи, направленные в Узбекистан для помощи в борьбе с коронавирусом, вернулись, они помогли вылечить более пяти тысяч жителей республики, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.

Пресс-служба Министерства здравоохранения
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Ранее в ведомстве сообщили, что по приглашению Минздрава РУз для помощи в борьбе с COVID-19 были направлены 13 врачей — инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи из Сергиево-Посадской, Люберецкой, Химкинской, Мытищинской, Чеховской, Щелковской, Орехово-Зуевской больниц, а также Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации, где работали временные ковидные госпитали.

"Наши медицинские специалисты приобрели колоссальный опыт за время лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Подмосковье. За месяц работы в Узбекистане врачами медицинская помощь была оказана более пяти тысячам человек", — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, слова которой приводятся в сообщении.

Подмосковные врачи в Узбекистане помогли вылечить от COVID-19 более пяти тысяч человек
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
Подмосковные врачи в Узбекистане помогли вылечить от COVID-19 более пяти тысяч человек

В пресс-службе отметили, что ранее подмосковные медицинские специалисты уже помогали коллегам из Казахстана в борьбе с COVID-19.

Теги:
пандемия, коронавирус, Московская область, Узбекистан, Россия



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