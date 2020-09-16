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Главный имам-хатиб Ташкентской области Хайрулла Турматов

Скончался главный имам-хатиб Ташкентской области

Пресс-служба Управления мусульман Узбекистана
Общество
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В Управлении мусульман Узбекистана выразили соболезнования родственникам Хайруллы Турматова.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Скончался главный имам-хатиб Ташкентской области Хайрулла Турматов, сообщили в пресс-службе Управления мусульман Узбекистана. Причина смерти не уточняется.

В Управлении мусульман выразили соболезнования родственникам имам-хатиба.

Хайрулла Турматов родился 16 августа 1976 года в Ангрене. В 2001 году окончил Ташкентский исламский институт, в 2003-м —  Ташкентский областной педагогический институт. В разные годы работал имам-хатибом в мечетях "Четсув", "Корабог" и одновременно главным имам-хатибом в Ангрене.

С 2014 года Турматов занимал должности имам-хатиба мечети "Зангиота" и главного имам-хатиба Ташкентской области.

Теги:
Узбекистан, Ташкентская область, смерть, Управление мусульман Узбекистан



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