Четвертый сезон "Ты супер!" стартует назло коронавирусу

Двадцатого сентября на телеканале НТВ при поддержке Международного агентства и радио Sputnik в эфир выйдет новый сезон вокального конкурса, организованного специально для талантливых детей со сложной семейной ситуацией.

Новые лица и старые знакомые

В этом году в конкурсе участвуют 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы. Среди участников будут не только новые исполнители, но и финалисты прошлых сезонов.

До официального старта остались считанные дни, работа кипит. Шестнадцатого сентября в прямом эфире прошла презентация нового сезона.

Участников и зрителей шоу "Ты супер!" поприветствовала главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян.

"Я очень рада, что у нас есть возможность по всему бывшему СССР отыскивать ребят, которые талантливы, но которых судьба обделила семьей, — сказала она. — Мы по-настоящему счастливы, что у нас есть возможность дать таким ребятам путевку в жизнь".

"Для меня "Ты супер!" — самый важный проект в жизни, — признался генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. — Наш проект — это одна большая семья. Благодаря работе созданного при проекте благотворительного фонда талантливым детям выплачивается 45 стипендий на 8,5 миллиона рублей. До наступления совершеннолетия мы максимально поддерживаем наших участников".

У победительниц предыдущих сезонов Валерии Адлейба и Дианы Анкудиновой исполнилась мечта: они получили квартиры в Москве. А в конце прошлого сезона произошло настоящее чудо. Благодаря бизнесмену и меценату Михаилу Гуцериеву жилье в российской столице появилось у всех 12 финалистов.

Кроме того, как отметил Тимур Вайнштейн, многие талантливые дети обрели новые семьи. А закончившие школу участники проекта смогли продолжить свое профессиональное развитие, обучаясь в профильных училищах и престижных вузах.

"В этом сезоне мы хотим показать, как дети растут, — сказал представитель НТВ. — Поэтому в каждой отборочной программе будет выступать один из наших выпускников, участников прошлых сезонов, которые продолжают свой профессиональный путь. До выхода в свет первого сезона "Ты супер!" было не принято, чтобы проекты социальной направленности шли в прайм-тайм в виде шоу. Но мы сразу поверили, что оно должно стать не только для РФ, но и всех стран, событием. Сейчас у нас более 600 миллионов просмотров в YouTube и замечательные рейтинги".

Путь через границы

Поиском талантливых детей в странах бывшего СССР традиционно занимается агентство Sputnik. В этом году карантинные ограничения усложнили эту задачу.

"В том, что касается поиска, сложностей не было, — рассказал директор МИА "Россия сегодня" по связям с общественностью Петр Лидов-Петровский. — А вот с пересечением границы проблемы возникли. Участница из Эстонии добиралась через Финляндию на пароме. Девочки из Кыргызстана и Азербайджана добирались через Стамбул на самолете. Участница из Грузии добиралась пешком через (границу. — Прим. ред.) Северной Осетии (регион РФ. — Прим. ред.), и из Владикавказа прилетела сюда. Девушке из Белоруссии тоже пришлось пешком пересекать границу".

Сейчас участники проекта живут на подмосковной базе отдыха. В этом сезоне развлекательные мероприятия для них отменены. Но тем больше времени останется для занятий с наставниками.

В жюри конкурса звезды: Диана Арбенина, Алексей Воробьев, певица Елка и продюсер и композитор Игорь Крутой.

Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.

Напомним, узбекистанцы принимали участие в двух сезонах шоу — вокальном и танцевальном.