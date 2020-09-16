Четвертый сезон "Ты супер!" стартует назло коронавирусу

Новые лица и старые знакомые
В этом году в конкурсе участвуют 58 ребят из России, Грузии, Азербайджана, Абхазии, Кыргызстана, Беларуси, Эстонии, Украины и Молдовы. Среди участников будут не только новые исполнители, но и финалисты прошлых сезонов.
До официального старта остались считанные дни, работа кипит. Шестнадцатого сентября в прямом эфире прошла презентация нового сезона.
"Я очень рада, что у нас есть возможность по всему бывшему СССР отыскивать ребят, которые талантливы, но которых судьба обделила семьей, — сказала она. — Мы по-настоящему счастливы, что у нас есть возможность дать таким ребятам путевку в жизнь".
"Для меня "Ты супер!" — самый важный проект в жизни, — признался генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн. — Наш проект — это одна большая семья. Благодаря работе созданного при проекте благотворительного фонда талантливым детям выплачивается 45 стипендий на 8,5 миллиона рублей. До наступления совершеннолетия мы максимально поддерживаем наших участников".
У победительниц предыдущих сезонов Валерии Адлейба и Дианы Анкудиновой исполнилась мечта: они получили квартиры в Москве. А в конце прошлого сезона произошло настоящее чудо. Благодаря бизнесмену и меценату Михаилу Гуцериеву жилье в российской столице появилось у всех 12 финалистов.
"В этом сезоне мы хотим показать, как дети растут, — сказал представитель НТВ. — Поэтому в каждой отборочной программе будет выступать один из наших выпускников, участников прошлых сезонов, которые продолжают свой профессиональный путь. До выхода в свет первого сезона "Ты супер!" было не принято, чтобы проекты социальной направленности шли в прайм-тайм в виде шоу. Но мы сразу поверили, что оно должно стать не только для РФ, но и всех стран, событием. Сейчас у нас более 600 миллионов просмотров в YouTube и замечательные рейтинги".
Путь через границы
Поиском талантливых детей в странах бывшего СССР традиционно занимается агентство Sputnik. В этом году карантинные ограничения усложнили эту задачу.
Сейчас участники проекта живут на подмосковной базе отдыха. В этом сезоне развлекательные мероприятия для них отменены. Но тем больше времени останется для занятий с наставниками.
Международный вокальный проект для детей, оставшихся без попечения родителей, "Ты супер!" проводится телеканалом НТВ совместно с Международным информационным агентством и радио Sputnik при поддержке Министерства просвещения РФ.
Напомним, узбекистанцы принимали участие в двух сезонах шоу — вокальном и танцевальном.