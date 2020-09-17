В прокуратуре Мирзо-Улугбекского района новое назначение

Ранее Бобониёзов был руководителем отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Ташкентской городской прокуратуры.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На должность прокурора Мирзо-Улугбекского района назначен Бобониёзов Фарход Сайфиевич. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Пресс-служба Мирзо-Улугбекского района Бобониёзов Фарход Сайфиевич

Ранее он был руководителем отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Ташкентской городской прокуратуры.

в 1994 году Бобониёзов окончил Ташкентский государственный университет. С того времени он работал в органах прокуратуры на различных должностях.