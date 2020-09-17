В прокуратуре Мирзо-Улугбекского района новое назначение

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https://uz.sputniknews.ru/society/20200917/14994029/Naznachen-prokuror-Mirzo-Ulugbekskogo-rayona.html
Ранее Бобониёзов был руководителем отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Ташкентской городской прокуратуры.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На должность прокурора Мирзо-Улугбекского района назначен Бобониёзов Фарход Сайфиевич. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
Бобониёзов Фарход Сайфиевич
Ранее он был руководителем отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Ташкентской городской прокуратуры.
в 1994 году Бобониёзов окончил Ташкентский государственный университет. С того времени он работал в органах прокуратуры на различных должностях.