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В прокуратуре Мирзо-Улугбекского района новое назначение

Pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200917/14994029/Naznachen-prokuror-Mirzo-Ulugbekskogo-rayona.html

Ранее Бобониёзов был руководителем отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Ташкентской городской прокуратуры.

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. На должность прокурора Мирзо-Улугбекского района назначен Бобониёзов Фарход Сайфиевич. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Пресс-служба Мирзо-Улугбекского района
Бобониёзов Фарход Сайфиевич

Ранее он был руководителем отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Ташкентской городской прокуратуры.

в 1994 году Бобониёзов окончил Ташкентский государственный университет. С того времени он работал в органах прокуратуры на различных должностях.

Теги:
назначение, Узбекистан, Генеральная прокуратура Узбекистана, Генпрокуратура Узбекистана



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