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Трагедия в школе: в Джизаке во время урока скончалась ученица 9 класса

© AFP 2018 / FREDERICK FLORIN
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200917/14995364/Tragediya-v-shkole-v-Dzhizake-vo-vremya-uroka-skonchalas-uchenitsa-9-klassa.html

По словам заместительницы директора школы Дильнозы Хатамовой, девочка с утра чувствовала себя хорошо, повышенной температуры не было.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Джизакской области во время урока внезапно скончалась ученица девятого класса. 

Трагедия произошла в первый день учебного года в школе №11 Шараф-Рашидовского района на уроке по информатике, который шел третьим по расписанию.

Как отмечают преподаватели, с утра девочка чувствовала себя хорошо.

"Во время урока все были активными, а девочка — не очень. Она просто конспектировала. За 15 минут до звонка услышали звук падения. Оказалось, что ученица потеряла сознание… Мы вывели учеников из класса и позвали медсестру", — рассказала учительница Дильдора Худайбердиева.

Произошедшее также прокомментировала заместитель директора школы Дильноза Хатамова.

По ее словам, с понедельника по среду при входе в школу у всех учащихся, в том числе у погибшей, измеряли температуру и никаких подозрительных симптомов ни у кого не было.

Что же произошло: за 15 минут до окончания урока девятиклассница внезапно упала в обморок. Привести ее в чувство не смогли ни работники школы, ни подоспевшие на помощь врачи. Девочка скончалась.

"В тот же день в школу приехали врачи из сельского врачебного пункта "Хавасик", чтобы сделать прививки первоклассникам. Они оказали первую помощь школьнице, потерявшей сознание. Хотя у девочки не было признаков жизни, ей была проведена реанимация легких. Даже после 15 минут реанимации жизненные показатели не восстановились. Кроме того, согласно указаниям, ученице были сделаны внешний массаж сердца и искусственное дыхание. Но это не помогло", — поделился медработник Шахбоз Усманов.

Сейчас специалисты устанавливают причины смерти школьницы.

Теги:
Узбекистан, смерть, школьники, школа, Джизак



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