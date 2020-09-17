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В новом Трудовом кодексе появится понятие "гендерный нейтралитет" - проект

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200917/14995637/V-novom-Trudovom-kodekse-poyavitsya-ponyatie-gendernyy-neytralitet---proekt.html

В документе учтены международное нормы, расширены права и обязанности работников и работодателей, упрощены формы трудоустройства, введены механизмы цифровизации трудовых отношений.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана разработали проект Трудового кодекса в новой редакции и разместили его на портале СОВАЗ для обсуждения.

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В новом документе учтены международное нормы, расширены права и обязанности работников и работодателей, упрощены формы трудоустройства, введены механизмы цифровизации трудовых отношений. Специалисты выделили 10 наиболее значимых нововведений в проекте кодекса.

  • Основные принципы правового регулирования трудовых отношений разработаны на основе конвенций МОТ, ратифицированных Республикой Узбекистан. Также в нем учтены нормы ряда законов, принятых в последние годы, в том числе Закона "О коррупции";
  • Расширены права и обязанности работников и работодателей. Например, уточнены вопросы составления трудового договора согласно установленному законодательству и следования трудовым нормам, отказа работника от работы, выполнение которой может привести к опасности для его жизни и здоровья, введено право на премирование работника за добросовестную работу, обязанность обеспечения работой работника согласно трудовому договору и другие;
  • Использован принцип "гендерного нейтралитета", в частности, расширены гарантии и льготы члену семьи по уходу за ребенком;
  • Введено понятие социального партнерства в трудовую сферу, его особенностей, принципов, установление порядка образования комиссий по социальному партнерству в трудовой сфере;
  • Работодателям дается разрешение на заключение с работниками бессрочных трудовых соглашений, а также право сокращать максимальный срок срочного трудового договора с 5 до 3 лет;
  • Отражены меры по цифровизации процесса трудоустройства, ведению электронных трудовых книжек, определен механизм регистрации трудовых соглашений в единой базе данных;
  • Вводится дифференцированная выплата пособий при увольнении – в зависимости от стажа работы в организации;
  • Внедряется механизм защиты личных сведений работников;
  • Работодателю разрешается устанавливать порядок, согласно которому при совпадении праздничного и выходного дня можно перенести выходной на последующий день;
  • С учетом работы в условиях пандемии против COVID-19 внедряются правила выплаты работнику части зарплаты, но не менее минимальной заработной платы, а также продление неоплачиваемого отпуска до 6 месяцев.

По мнению разработчика проекта принятие Трудового кодекса в новой редакции позволит обеспечить баланс интересов работников и работодателей, упростить применение трудового законодательства для малого бизнеса и частного предпринимательства.

Теги:
проект, Узбекистан, Трудовой кодекс, Министерство занятости и трудовых отношений, Занятость населения



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