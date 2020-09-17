В Генпрокуратуре назвали предварительную причину смерти школьницы в Джизаке

Трагедия произошла 14 сентября. За 15 минут до конца урока девочка потеряла сознание. Привести ее в чувство не смогли ни работники школы, ни подоспевшие на помощь врачи.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Генпрокуратура дала первичное заключение о причинах смерти Сагдуллаевой Шахнозы — 15-летней школьницы, которая внезапно умерла на уроке информатики в школе №11 Шараф-Рашидовского района Джизакской области.

"По данным предварительной судебно-медицинской экспертизы, смерть Сагдуллаевой наступила в результате острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности", — заявили в ведомстве.

Также отмечается, что ученица страдала хроническим заболеванием.

Классная руководительница У. Зойрджанова сообщила, что девочка никогда раньше не болела, всегда посещала занятия.

В тот роковой день она также чувствовала себя хорошо: у нее была температура 36,8 и стабильное состояние.

Что произошло: за 15 минут до окончания урока девятиклассница внезапно упала в обморок. Привести ее в чувство не смогли ни работники школы, ни подоспевшие на помощь врачи. Девочка скончалась, несмотря на проведенную реанимацию легких.

Прокуратура района продолжает расследование.

Для установления более точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.