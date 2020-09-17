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Студенты на лекции

В Самарканде открылся филиал ТашГАУ

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200917/14998305/V-Samarkande-otkrylsya-filial-TashGAU.html

Начиная с 2020/2021 учебного года по направлению бакалавриата будет внедрена кредитно-модульная система образования.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В соответствии с постановлением правительства образован Самаркандский филиал Ташкентского государственного аграрного университета. Об этом сообщают в Министерстве образования. `

Уборка пшеницы
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Согласно документу, региональное отделение вуза начнет осуществлять свою деятельность с 2020/2021 учебного года.

Перед учебным заведением поставлена главная задача - подготовить квалифицированные кадры в сфере разработки инновационных передовых ресурсосберегающих сельхозтехнологий для внедрения автоматизированной системы "Умное сельское хозяйство" (Smart agriculture) и цифровых агротехнологий.

Постановлением утверждены квоты приема: 

  • бакалавриат - 475 мест (из них 95 по государственному гранту, 380 на платно-контрактной основе); 
  • магистратура - 40 мест (по государственному гранту).

Отмечено, что начиная с 2020/2021 учебного года в бакалавриате будет внедрена кредитно-модульная система образования. К тому же вуз перейдет на пятидневку, а суббота будет считаться днем для самостоятельной работы.

Помимо этого, совместно с Гродненским государственным аграрным университетом Беларуси будут осуществляться учебные программы (double degree) в сфере сельского хозяйства.

Напомним: в середине августа Фонд развития науки и образования Ziyo Forum и Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А.Тимирязева договорились об установлении академического сотрудничества. Российский вуз  заявил о готовности ежегодно предоставлять для студентов из Узбекистана до 10 бюджетных мест.

Теги:
филиал, Ташкентский государственный аграрный университет, вуз, Самарканд, Беларусь, Узбекистан



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