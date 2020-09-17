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Девушка идет по улице во время дождя

Жителей Ташкента предупредили о надвигающемся урагане

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200917/14998626/Zhiteley-Tashkenta-predupredili-o-nadvigayuschemsya-uragane.html

Жителям рекомендовали не находиться на улице во время непогоды, а также ставить машины в безопасное место — подальше от деревьев и ненадежных конструкций.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В столичном хокимияте призвали жителей города к осторожности ввиду ожидающегося сильного ветра. По прогнозу Узгидромета, 17 сентября в Ташкенте ожидается сильный ветер, скоростью 12-17 м/с и кратковременный дождь.

"Ветер может повалить деревья и сломать ветки, сместить или повредить не установленные крепко конструкции, отчего могут пострадать люди и автомобили, находящиеся под ними," — говорится в сообщении хокимията.

В городской администрации рекомендовали жителям не находиться на улице во время непогоды, а также ставить машины в безопасное место — подальше от деревьев и ненадежных конструкций.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, прибыв в Бухарскую область, побывал в наиболее пострадавших от стихии местах
Пресс-служба президента Узбекистана
Подсчитана сумма ущерба от урагана, обрушившегося на Бухару

Напомним, в конце апреля 2020 года в Бухарской области был зафиксирован сильный ураган. Порывы ветра повалили деревья. 

Газоснабжение было нарушено почти в 140 тысячах домов в Бухарской, Навоийской и Кашкадарьинской областях, произошли аварийные отключения на электрических подстанциях и воздушных линиях электропередачи.

Теги:
Узгидромет, опасность, Хокимият Ташкента, ураган



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