В Ташкенте приступили к строительству международного университета

Основной корпус вуза достроят к сентябрю 2021 года, а в течение пяти последующих лет будут возведены спортивный комплекс, библиотека и студенческое общежитие.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Сегодня в Сергелийском районе столицы стартовала церемония открытия строительства международного университета Minerva World of Knowledge. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ташкента.

Пресс-служба хокимията Ташкента Макет современного студенческого городка Minerva World of Knowledge

В мероприятии приняли участие хоким Ташкента Жахонгир Артикходжаев, руководитель проекта Minerva World of Knowledge Мурали Лал Жалан, а также первый заместитель министра высшего и среднего специального образования Уктам Саломов.

В рамках встречи иностранные инвесторы провели презентацию проекта.

Отмечается, что здание вуза сможет вмещать свыше 10 тысяч студентов. Также университет будет сотрудничать с престижными иностранными высшими учебными заведениями.

Согласно предоставленным данным, основной корпус образовательного учреждения достроят к сентябрю 2021 года, а в течение пяти последующих лет будут возведены остальные кампусы — спортивный комплекс, библиотека и студенческое общежитие.

Напомним: индийская компания Minerva world of knowledge LLC взяла на себя реализацию проекта по строительству в столице университета, студенческих общежитий, жилых домов, спортивных комплексов и оздоровительных центров, школ и детских садов, а также современной гостиницы. Для этих целей в Зангиатинском районе Ташкентской области (в соответствии с постановлением Сената Олий Мажлиса он включен в территорию города Ташкента) выделен участок земли площадью 100 гектаров. Общая стоимость проекта составила $500 млн.