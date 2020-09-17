В Кибрае детям из нуждающихся семей оказали помощь почти на 600 млн сумов

Согласно предоставленным данным, денежные средства из государственного бюджета распределили среди 1 189 детей до 16 лет.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В рамках указа президента Узбекистана, в Кибрайском районе Ташкентской области была оказана социальная помощь детям из малообеспеченных семей. Об этом сообщают в областном хокимияте.

По данным администрации, денежные средства из госбюджета распределили среди 1 189 детей до 16 лет. Каждому из них были выданы пособия по 500 тысяч сумов.

Напомним: согласно распоряжению правительства, из антикризисного фонда на социальную поддержку нуждающимся семьям Узбекистана выделено 150 миллиардов сумов. Распределять средства по регионам было поручено фонду "Саховат ва кумак".