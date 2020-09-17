19:35 17 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Купюры номиналом пятьдесят тысяч сумов

В Кибрае детям из нуждающихся семей оказали помощь почти на 600 млн сумов

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200917/15000004/V-Kibrae-detyam-iz-nuzhdayuschikhsya-semey-okazali-pomosch-pochti-na-600-mln-sumov.html

Согласно предоставленным данным, денежные средства из государственного бюджета распределили среди 1 189 детей до 16 лет.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. В рамках указа президента Узбекистана, в Кибрайском районе Ташкентской области была оказана социальная помощь детям из малообеспеченных семей. Об этом сообщают в областном хокимияте. 

По данным администрации, денежные средства из госбюджета распределили среди 1 189 детей до 16 лет. Каждому из них были выданы пособия по 500 тысяч сумов. 

Напомним: согласно распоряжению правительства, из антикризисного фонда на социальную поддержку нуждающимся семьям Узбекистана выделено 150 миллиардов сумов. Распределять средства по регионам было поручено фонду "Саховат ва кумак".

Теги:
пособие, Узбекистан, дети, малообеспеченные семьи, помощь



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Американский апокалипсис: жуткие кадры из Орегона после пожаров
Неловко вышло: на предвыборный плакат Трампа по ошибке разместили самолеты России
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться