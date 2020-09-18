13:39 18 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Передача портфеля из рук в руки

Назначен новый ректор Вестминстерского университета в Ташкенте

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
Получить короткую ссылку
117 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15002663/Naznachen-novyy-rektor-Vestminsterskogo-universiteta-v-Tashkente.html

Должность занял Бахром Миркасимов, который до этого был проректором по исследованиям и инновациям, а также главным преподавателем вуза.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте назначен Бахром Миркасимов, сообщает УзА на своем Telegram-канале. Правительство в четверг приняло соответствующее постановление.

Ранее Миркасимов был проректором по исследованиям и инновациям, а также главным преподавателем вуза.

Предыдущий ректор Комилжон Каримов занял аналогичную должность в Университете мировой экономики и дипломатии. 

Теги:
Университет мировой экономики и дипломатии, Вестминстерский университет в Ташкенте, назначения, вузы, ВУЗ, Узбекистан, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кярабэн, или Искусство упаковки обедов в Японии - фотолента
Ташкент накрыла пыльная буря
Ташкент накрыла пыльная буря - видео
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда
Сбор хлопка в 2020 году - расценки, льготы и условия труда

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться