Назначен новый ректор Вестминстерского университета в Ташкенте

Должность занял Бахром Миркасимов, который до этого был проректором по исследованиям и инновациям, а также главным преподавателем вуза.
ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Ректором Международного Вестминстерского университета в Ташкенте назначен Бахром Миркасимов, сообщает УзА на своем Telegram-канале. Правительство в четверг приняло соответствующее постановление.
Ранее Миркасимов был проректором по исследованиям и инновациям, а также главным преподавателем вуза.
Предыдущий ректор Комилжон Каримов занял аналогичную должность в Университете мировой экономики и дипломатии.