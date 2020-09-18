Минюст: согласие на съемку чиновников при исполнении не потребуется

Нововведение предусмотрено проектом Гражданского кодекса в новой редакции, в соответствии со статьей, направленной на обеспечение защиты права граждан на изображение.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Министерстве юстиции со ссылкой на директора Исследовательского института правовой политики при Минюсте Аъзам Мадаминов Узбекистане сообщили о намерении разрешить снимать и использовать изображения госслужащих, сделанные во время выполнения их служебных обязательств. Также уточняется, что согласие чиновников на осуществление процесса не требуется.

Данные нововведения предусмотрены проектом Гражданского кодекса в новой редакции, в соответствии со статьей, направленной на обеспечение защиты права граждан на изображение.

Согласие на съемку и использование изображения

В соответствии со статьей о Гражданском кодексе "Защита права на изображение гражданина", для съемки и использования изображения гражданина (фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, на которых он изображен) требуется его согласие. Если он является несовершеннолетним или недееспособным необходимо одобрение его законных представителей, а в случае его смерти — разрешение детей, мужа (жены) или родителей.

Исключения:

для использования изображения гражданина в государственных или общественных интересах согласие не требуется. Например, в целях борьбы с правонарушениями, обеспечения государственной безопасности, объявления лица в розыск в связи с совершенным преступлением или пропажей без вести, использования изображений государственных и общественных деятелей, ученых, представителей культуры и других сфер. К тому же не требуется согласие на использование изображений государственных служащих, сделанные во время процесса выполнения ими своих служебных обязанностей. Таким образом, если съёмка и использование изображения осуществляются в государственных и общественных интересах, согласие не требуется;

для использования изображения гражданина из массовых мероприятий и общественных мест согласие также не потребуется, если оно используется только в целях демонстрации общих процессов в указанных местах, а не в качестве основного объекта;

для использования изображения гражданина в качестве защиты его прав, если он позировал за плату и образ используется для целей этой съёмки, а также в случаях использования изображения, опубликованного самим человеком в общедоступных источниках.

Ответственность

Нарушение требования о получении согласия гражданина на съемку и использование его изображения носит гражданско-правовой характер, то есть в данном случае не преследуется цель ввести административную или уголовную ответственность.

Гражданин вправе потребовать от другой стороны удалить свое изображение из соответствующего носителя, средств массовой информации, сети интернет и рекламных материалов, а также уничтожить и изъять из оборота предметов, содержащих его изображение.

В случае невыполнения этих требований адресант может обратиться в суд с заявлением и взыскать компенсацию за нанесенный материальный ущерб и моральный вред, если сможет доказать факт правонарушения.