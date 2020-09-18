14:52 18 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск

В Коканде "пирата" оштрафовали за нелегальное распространение фильмов

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/0e/14973306.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15007717/V-Kokande-pirata-oshtrafovali-za-nelegalnoe-rasprostranenie-filmov.html

Злоумышленник понёс наказание по статье "Нарушение авторского права и смежных прав" которая влечет наложение штрафа на граждан от одной до пяти, а на должностных лиц — от пяти до десяти базовых расчетных величин.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Накануне состоялось судебное заседание по делу о нелегальном размещении продукции "Узбеккино" в сети Интернет, сообщают в национальном киноагентстве. 

Кинокамера
Unsplash / Jakob Owens
В Узбекистане продолжат работу над совместными международными кинопроектами

НА "Узбеккино" совместно с Обществом по защите авторских и смежных прав Узбекистана обратились в суд с заявлением о привлечении веб-ресурса и гражданина Ж.И. 1983 года рождения к ответственности за незаконное распространение национальных фильмов.

Слушание состоялось в Административном суде города Коканд. Злоумышленник понёс наказание по статье "Нарушение авторского права и смежных прав", которая влечет наложение штрафа на граждан от одной до пяти, а на должностных лиц — от пяти до десяти базовых расчетных величин с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и объектов смежных прав, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения и распространения.

"Проблема защиты авторских прав в Узбекистане стоит весьма остро. На текущий день республика остается в числе стран - лидеров по производству и потреблению пиратской продукции. Причины этого феномена следует искать, как нам представляется, в уникальной специфике социокультурного и экономического быта", - отмечают в пресс-службе НА "Узбеккино".

В национальном киноагентстве также подчеркивают, что прецедент о наказании за осуществление пиратской деятельность стал первым в истории "Узбеккино". 

Теги:
штраф, суд, Национальное агентство "Узбеккино", Коканд



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кярабэн, или Искусство упаковки обедов в Японии - фотолента
Ташкент накрыла пыльная буря
Ташкент накрыла пыльная буря - видео
Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться