В Коканде "пирата" оштрафовали за нелегальное распространение фильмов

Злоумышленник понёс наказание по статье "Нарушение авторского права и смежных прав" которая влечет наложение штрафа на граждан от одной до пяти, а на должностных лиц — от пяти до десяти базовых расчетных величин.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Накануне состоялось судебное заседание по делу о нелегальном размещении продукции "Узбеккино" в сети Интернет, сообщают в национальном киноагентстве.

НА "Узбеккино" совместно с Обществом по защите авторских и смежных прав Узбекистана обратились в суд с заявлением о привлечении веб-ресурса и гражданина Ж.И. 1983 года рождения к ответственности за незаконное распространение национальных фильмов.

Слушание состоялось в Административном суде города Коканд. Злоумышленник понёс наказание по статье "Нарушение авторского права и смежных прав", которая влечет наложение штрафа на граждан от одной до пяти, а на должностных лиц — от пяти до десяти базовых расчетных величин с конфискацией контрафактных экземпляров произведений и объектов смежных прав, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения и распространения.

"Проблема защиты авторских прав в Узбекистане стоит весьма остро. На текущий день республика остается в числе стран - лидеров по производству и потреблению пиратской продукции. Причины этого феномена следует искать, как нам представляется, в уникальной специфике социокультурного и экономического быта", - отмечают в пресс-службе НА "Узбеккино".

В национальном киноагентстве также подчеркивают, что прецедент о наказании за осуществление пиратской деятельность стал первым в истории "Узбеккино".