В МВД предложили штрафовать водителей за громкую музыку в авто

Предусматривается наложение штрафа за чрезмерно громкое звучание магнитофонов и другого звукового оборудования в транспортном средстве в населенных пунктах.

В Министерстве внутренних дел разработали законопроект, который предполагает ответственность водителей за громкую музыку в салоне их авто. Документ размещен на портале СОВАЗ и будет доступен для обсуждения до 3 октября 2020 года.

Предусматривается наложение штрафа за чрезмерно громкое звучание магнитофонов и другого звукового оборудования в транспортном средстве в населенных пунктах. Также штраф планируется повысить с 1 БРВ (223 000 сумов) до 3 БРВ (669 000 сумов).

Данное изменение определит ответственность за нарушение покоя граждан, наряду со штрафом за бытовой шум.

Для справки: согласно рекомендациям ВОЗ, уровень громкости звучания в салоне автомобиля не должен превышать 85 дБ, а длительность прослушивания должна быть не более 8 часов. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к ухудшению слуха.

Напомним, неделю назад житель Джизакской области был избит из-за того, что сделал замечание молодому человеку по поводу громкой музыки.

Инцидент произошел поздним вечером после того, как потерпевший высказал молодому соседу претензию из-за того, что тот громко слушал песню и мешал людям отдыхать. Между ними произошла ссора. Потерпевший был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями, опасными для жизни.