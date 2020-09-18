14:52 18 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск

В МВД предложили штрафовать водителей за громкую музыку в авто

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15008144/V-MVD-predlozhili-shtrafovat-voditeley-za-gromkuyu-muzyku-v-avto.html

Предусматривается наложение штрафа за чрезмерно громкое звучание магнитофонов и другого звукового оборудования в транспортном средстве в населенных пунктах.

В Министерстве внутренних дел разработали законопроект, который предполагает ответственность водителей за громкую музыку в салоне их авто. Документ размещен на портале СОВАЗ и будет доступен для обсуждения до 3 октября 2020 года. 

Предусматривается наложение штрафа за чрезмерно громкое звучание магнитофонов и другого звукового оборудования в транспортном средстве в населенных пунктах. Также штраф планируется повысить с 1 БРВ (223 000 сумов) до 3 БРВ (669 000 сумов).

Данное изменение определит ответственность за нарушение покоя граждан, наряду со штрафом за бытовой шум.

Для справки: согласно рекомендациям ВОЗ, уровень громкости звучания в салоне автомобиля не должен превышать 85 дБ, а длительность прослушивания должна быть не более 8 часов. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к ухудшению слуха. 

Напомним, неделю назад житель Джизакской области был избит из-за того, что сделал замечание молодому человеку по поводу громкой музыки.

Инцидент произошел поздним вечером после того, как потерпевший высказал молодому соседу претензию из-за того, что тот громко слушал песню и мешал людям отдыхать. Между ними произошла ссора. Потерпевший был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями, опасными для жизни.

Теги:
автомобиль, музыка, Узбекистан, МВД, ПДД



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кярабэн, или Искусство упаковки обедов в Японии - фотолента
Ташкент накрыла пыльная буря
Ташкент накрыла пыльная буря - видео
Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться