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Счетчик газа

Жителям столичного района пересчитали "коммуналку" более чем на 1 миллиард сумов

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15009707/Zhitelyam-stolichnogo-rayona-osuschestvili-pereraschet-bolee-1-milliarda-sumov.html

Агентство по защите прав потребителей направило письмо филиалу организации газоснабжения "Hududgaz Poytaxt" с указанием произвести перерасчет в пользу потребителей средств, начисленных с применением повышающего коэффициента.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. Специалисты Агентства по защите прав потребителей, изучив многочисленные обращения жителей Юнусабадского района по коммунальным платежам, тщательно изучили обстановку.

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Выяснилось, что в этом столичном районе в начале 2019 года стартовал эксперимент, согласно которому базовая норма потребления природного газа была определена в размере 1000 куб. м в месяц на одного абонента, проживающего в жилом доме или квартире с индивидуальным отоплением. В остальных случаях - 250 куб. м в месяц на одного абонента.

Расчет потребления природного газа сверх базовой нормы осуществлялся с применением повышающего 1,2-кратного коэффициента к установленному тарифу.

С учетом ситуации, связанной с введенным карантином, применение дополнительного коэффициента для природного газа сверх базовой нормы создает ощутимые финансовые трудности.

Установлено, что горожане производили оплату за потребление природного газа в апреле, мае и июне этого года с применением повышающего коэффициента (1,2) к установленному тарифу.

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Агентство направило письмо филиалу организации газоснабжения "Hududgaz Poytaxt" с указанием произвести перерасчет в пользу потребителей средств, начисленных с применением повышающего коэффициента.

Таким образом, 24.527 потребителям осуществлен перерасчет денежных средств в размере 1 млрд 94 млн 400 тысяч сумов.

Теги:
Ташкент, Узбекистан, Агентство по защите прав потребителей, оплата коммунальных платежей, коммунальные службы



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