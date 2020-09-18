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Свадебный кортеж

В Минкульте прокомментировали свадьбы звезд шоу-бизнеса во время карантина

© Sputnik / Владимир Вяткин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15010983/V-Minkulte-prokommentirovali-svadby-zvezd-shou-biznesa-vo-vremya-karantina.html

На вопросы общественности о том, почему Минкульт не контролирует артистов, в ведомстве ответили, что не одобряют действия публичных лиц в этом отношении и поддерживают тот факт, что правила карантина обязательны для всех.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Министерстве культуры впервые прокомментировали пышные свадьбы артистов. В сообщении говорится, что в ведомстве предпочитают не вмешиваться в личные дела артистов, поскольку осознают пределы своих полномочий.

Ответственность за принятие мер против тех, кто нарушает правила, предписанные Республиканской спецкомиссией в период карантина, несут компетентные органы, сообщается на сайте структуры.

На вопросы общественности о том, почему Минкульт не контролирует артистов, в ведомстве ответили, что не одобряют действия публичных лиц в этом отношении и поддерживают тот факт, что правила карантина обязательны для всех, а к тем, кто их нарушает должны применяться строгие меры.

Напомним, на днях в соцсети распространились видео и фото, на которых запечатлены моменты пышных свадебных торжеств представителя группы Bravo Ахмада Темирова и певца Вохиджона Исакова.

В этой связи председатель комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам молодежи, культуры и спорта Бахтиёр Сайфуллаев заявил, что артисты, нарушающие установленные правила проведения торжеств, не должны отделываться только штрафом.

Теги:
Узбекистан, Министерство культуры Узбекистана, Карантин, свадьба



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