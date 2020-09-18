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Коронавирус в Узбекистане: главное на 18 сентября

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (867)
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Sputnik Узбекистан
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В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 46 527 человек (93%). Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 419.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По состоянию на 18:00 часов 18 сентября количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 50 253 (+259). В частности, 228 – в Ташкенте, 21 - в Ташкентской области и 10 – в Андижанской области. 

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровели 46 527 человек (93%). Число умерших пациентов с коронавирусом достигло 419.

В инфекционных больницах республики проходят лечение 3 307 пациентов.

Летальные исходы

Сегодня от коронавируса скончались: 44-летний мужчина из города Ангрен; 59-летний мужчина из Ташкентской области; 64-летний мужчина из Юнусабадского района столицы; 56-летняя женщина из Мирзи-Улугбексого района столицы; 69-летний мужчина из Ташкента.

В Ташобласти от коронавируса скончался подросток

В Бостанлыкском районе 5 сентября 11-летний мальчик был доставлен в приемное отделение районного медицинского объединения на машине скорой помощи. 

У ребенка в это время наблюдалось кровотечение из носа, температура тела поднялась до 38 С, одышка. При рентгенографии грудной клетки было обнаружено 50-процентное поражение.

Пациента проконсультировал инфекционист, реаниматолог, педиатр Бостанлыкского районного медицинского объединения, у него диагностировали коронавирус, и он был доставлен в больницу в Чирчике.

Несмотря на принятые меры лечения, пациент умер в результате хронического гломерулонефрита, терминальной стадии почечной недостаточности, ожирения третьей степени и анемии, тяжелой формы двусторонней пневмонии.

UzAirways открыла продажу билетов на чартер из Самары в Ташкент

Авиакомпания UzAirways открыла свободную продажу билетов на репатриационный рейс из Самары в Ташкент, запланированный на 23 сентября.

Перелет из городов России в Узбекистан разрешен только гражданам РУз с обязательным предоставлением справки о прохождении ПЦР-теста, полученной не более чем за 72 часа до вылета. Пассажиры без данного документа на рейсы авиакомпании допущены не будут.

Бригада московских врачей вылетела в Узбекистан для борьбы с COVID-19

Бригада из 35 московских врачей вылетела в Узбекистан для помощи коллегам в борьбе с коронавирусом.

"Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет Константин Покровский, врач-хирург городской клинической больницы №67 имени Л. А. Ворохобова Департамента здравоохранения Москвы.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 30,2 миллиона, скончалась 947 тысяч человек, выздоровели — 20,6 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (867)
Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



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