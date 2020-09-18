Изменится ли график школьных каникул в период пандемии — ответ МНО

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Министерстве народного образования информировали, что по утвержденному графику учебный год в школах Узбекистана длится со 2 сентября по 25 мая. Он делится на четыре четверти и предусматривает наличие каникул.

Согласно постановлению Кабинета Министров, дни каникул распределены следующим образом:

осенние — 6 календарных дней с 4 ноября;

зимние — 14 календарных дней с 28 декабря;

весенние — 7 календарных дней с 21 марта;

летние — с 26 мая по 1 сентября.

К тому же для первоклассников в феврале предусмотрен дополнительный недельных отдых.

Известно, что в условиях пандемии коронавруса учебный год в республике начался с 14 сентября. В настоящее время планов по изменению графика школьных каникул не предусмотрено. Однако в случае необходимости, пересмотр дат будет предусмотрен решением Республиканской специальной комиссии.

Напомним: в Ташкенте временно приостановили деятельность школ № 40 и № 262, расположенных в Шайхантахурском районе. Отмечается, что у нескольких учителей, работающих в этих образовательных учреждениях, был обнаружен COVID-19. О наличии заболевания они не знали.