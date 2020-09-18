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Изменится ли график школьных каникул в период пандемии — ответ МНО

МНО
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15011679/Izmenitsya-li-grafik-shkolnykh-kanikul-v-period-pandemii--otvet-MNO.html

В случае необходимости, пересмотр дат будет предусмотрен решением Республиканской специальной комиссии.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Министерстве народного образования информировали, что по утвержденному графику учебный год в школах Узбекистана длится со 2 сентября по 25 мая. Он делится на четыре четверти и предусматривает наличие каникул.

Согласно постановлению Кабинета Министров, дни каникул распределены следующим образом:

  • осенние — 6 календарных дней с 4 ноября;
  • зимние — 14 календарных дней с 28 декабря;
  • весенние — 7 календарных дней с 21 марта;
  • летние — с 26 мая по 1 сентября.

К тому же для первоклассников в феврале предусмотрен дополнительный недельных отдых. 

Школа №27 Мирзо-Улугбекского района Ташкента
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Известно, что в условиях пандемии коронавруса учебный год в республике начался с 14 сентября. В настоящее время планов по изменению графика школьных каникул не предусмотрено. Однако в случае необходимости, пересмотр дат будет предусмотрен решением Республиканской специальной комиссии.

Напомним: в Ташкенте временно приостановили деятельность школ № 40 и № 262, расположенных в Шайхантахурском районе. Отмечается, что у нескольких учителей, работающих в этих образовательных учреждениях, был обнаружен COVID-19. О наличии заболевания они не знали.




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