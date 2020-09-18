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Оживить биоробота, чтобы спасать людей — РЭЦ показал уникальные технологии

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200918/15012047/Ozhivit-biorobota-chtoby-spasat-lyudey--RETs-pokazal-unikalnye-tekhnologii.html

Российский экспортный центр провел презентацию медоборудования для обучения студентов-медиков. Это анатомические и гибридные симуляторы, позволяющие полностью имитировать реальную работу в клинических условиях.

Среди представленных и уже успешно используемых в Ташкентской медицинской академии биороботов анатомические симуляторы младенца, подростка, а также торс взрослого человека. Все эти спецмашины способны двигаться. реагировать на определенные манипуляции и имитировать состояние организма при определенных условиях.

С помощью такого оборудования студенты медицинских вузов могут отрабатывать наиболее востребованные и распространенные клинические ситуации. В республике в настоящее время строятся сразу несколько симуляционных центров, где такое оборудование будет востребованным. 

Как работают современные технологии на благо медицины и спасения человеческих жизней, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.




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