Оживить биоробота, чтобы спасать людей — РЭЦ показал уникальные технологии

Российский экспортный центр провел презентацию медоборудования для обучения студентов-медиков. Это анатомические и гибридные симуляторы, позволяющие полностью имитировать реальную работу в клинических условиях.

Среди представленных и уже успешно используемых в Ташкентской медицинской академии биороботов анатомические симуляторы младенца, подростка, а также торс взрослого человека. Все эти спецмашины способны двигаться. реагировать на определенные манипуляции и имитировать состояние организма при определенных условиях.

С помощью такого оборудования студенты медицинских вузов могут отрабатывать наиболее востребованные и распространенные клинические ситуации. В республике в настоящее время строятся сразу несколько симуляционных центров, где такое оборудование будет востребованным.

Как работают современные технологии на благо медицины и спасения человеческих жизней, смотрите в сюжете Sputnik Узбекистан.