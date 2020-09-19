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Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова

Россия возобновляет авиасообщение с рядом государств

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Кроме того, с 21 сентября РФ прекратит программу вывозных рейсов, которыми в страну возвращали соотечественников.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Казахстаном, Кыргызстаном и Беларусью, а с 27-го — с Южной Кореей, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Рейсы в указанные государства будут осуществляться на взаимной основе с периодичностью один раз в неделю", — говорится в публикации.

Кроме того, оперштаб решил прекратить программу вывозных рейсов с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами.

Также будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в РФ после выполнения грузовых, грузопассажирских и транзитных рейсов. Сейчас такие рейсы осуществляет "Аэрофлот".

За период пандемии коронавируса Россия организовала более 580 вывозных рейсов, на которых перевезли свыше 92 тысяч человек.

Теги:
пандемия, россияне, самолет, рейсы, Россия



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