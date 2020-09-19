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Кран

В двух районах Ташкента временно отключат питьевую воду

© CC0 / pixabay
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200919/15013516/V-dvukh-rayonakh-Tashkenta-vremenno-otklyuchat-pitevuyu-vodu.html

Отключение коснется жителей Мирабанского и Яшнабадского районов. Туда будут направлены специальные машины с водой.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Мирабанском и Яшнабадском районах Ташкента на следующей неделе приостановят подачу питьевой воды, сообщили в пресс-службе столичного хокимията.

Вода на будет поступать потребителям с 09.00 21 сентября до 09.00 22 сентября. Причина — подготовка сетей к осенне-зимнему сезону.

Кого коснется отключение

Мирабадский район: массивы Куйлюк-1, 2, 3, 4; махалля "Файзобод"; махалля "Билимдон"; махалля "Парвона"; махалля "Баратходжа"; махалля "Куйлюк ота"; махалля "Ок уй"; махалля "Бахт"; гостиницы "Хаёт" и "Даниэл Хилл".

Яшнабадский район: махалля "Уртамасжид"; махалля "Уйсозлар"; махалля "Икбол"; махалля "Мумтоз"; улица Шавкат (с проездами); улица Уйсозлар; улица Мумтоз (с проездами и тупиками); военная часть СГБ; предприятие MAN; Автопредприятие №1.

По указанным локациям будут направлены специальные машины с водой, отметили в хокимияте.

Теги:
Хокимият Ташкента, Ташкент, вода



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