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Всемирный день чистоты впервые отметили в Ташкенте

Всемирный день чистоты впервые отметили в столице Узбекистана — фото

Пресс-служба хокимията Ташкента
Общество
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Неравнодушные жители города навели порядок в парке "Болажон" около Курантов и на набережной Бурджара у каскада водопадов, а также на площади Аль-Хорезми.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. В Ташкенте 19 сентября впервые отметили Всемирный день чистоты, сообщили в пресс-службе хокимията столицы.

Всемирный день чистоты впервые отметили в Ташкенте
Пресс-служба хокимията Ташкента
Всемирный день чистоты впервые отметили в Ташкенте

Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды и хокимият организовали и провели генеральную уборку в парке "Болажон" около Курантов и на набережной Бурджара у каскада водопадов. К ним подключились члены Экологической партии и поэты республики.

Общественный совет при хокимияте Ташкента и Совет по экологическому строительству Узбекистана провели мини-хашар на площади Аль-Хорезми: там группа волонтеров собрала и отсортировала мусор.

Всемирный день чистоты впервые отметили в Ташкенте
Пресс-служба хокимията Ташкента
Всемирный день чистоты впервые отметили в Ташкенте

День чистоты отмечается 19 сентября в десятках стран мира. Добровольцы объединяются, чтобы сделать планету чище.

Теги:
Хокимият Ташкента, уборка территорий, Узбекистан, Ташкент



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