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Самолет компании Уральские авиалинии

Самолет с россиянами вылетел из Ташкента в Москву

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200919/15014230/Samolet-s-rossiyanami-vyletel-iz-Tashkenta-v-Moskvu.html

За период пандемии РФ организовала более 580 вывозных рейсов из разных стран, которые перевезли более 92 тысяч пассажиров.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Ташкента в Москву рано утром в субботу, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
© Sputnik / Максим Блинов
Россия возобновляет авиасообщение с рядом государств
На борту воздушного судна находятся 223 пассажира. 

Напомним, в России принято решение прекратить все вывозные рейсы с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для граждан РФ вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие рейсы осуществляет авиакомпания "Аэрофлот".

За период пандемии было организовано более 580 вывозных рейсов, которые перевезли более 92 тысяч пассажиров.

Теги:
"Уральские авиалинии", Узбекистан, Ташкент, пандемия, россияне, Россия



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