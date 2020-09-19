Самолет с россиянами вылетел из Ташкента в Москву

За период пандемии РФ организовала более 580 вывозных рейсов из разных стран, которые перевезли более 92 тысяч пассажиров.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik. Самолет "Уральских авиалиний" вылетел из Ташкента в Москву рано утром в субботу, сообщили в Консульском отделе посольства РФ в Узбекистане.

На борту воздушного судна находятся 223 пассажира.

Напомним, в России принято решение прекратить все вывозные рейсы с 21 сентября в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для граждан РФ вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов. В настоящий момент такие рейсы осуществляет авиакомпания "Аэрофлот".

За период пандемии было организовано более 580 вывозных рейсов, которые перевезли более 92 тысяч пассажиров.