Восемь автобусов, курсирующих по Ташкенту, изменят свой маршрут — новая карта

Данное решение было принято, согласно постановлению правительства от 16 марта 2020 года "О мерах по совершенствованию пассажирской системы Ташкента".

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. С 1 октября в столице будут изменены восемь маршрутов следования общественного транспорта.

Речь идет об автобусах № 9, 52, 53, 65, 71, 109, 149, 188.

Об этом сообщили в АО "Тошшахартрансхизмат".

Ранее сообщалось, что на столичных дорогах появятся девять новых автобусов, которые поставит китайская компания Yutong hongkong limited.

В чем особенность данных транспортных средств: они работают на газе.

Средняя вместимость новых машин — 52 пассажира, внутри имеются 30 посадочных мест. Производитель гарантирует бесперебойную работу автобусов до 150 тысяч километров пробега.