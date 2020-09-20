Восемь автобусов, курсирующих по Ташкенту, изменят свой маршрут — новая карта

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. С 1 октября в столице будут изменены восемь маршрутов следования общественного транспорта.
Речь идет об автобусах № 9, 52, 53, 65, 71, 109, 149, 188.
Об этом сообщили в АО "Тошшахартрансхизмат".
- Новый маршрут автобуса №9
- Новый маршрут автобуса №52
- Новый маршрут автобуса №53
- Новый маршрут автобуса №65
- Новый маршрут автобуса №109
- Новый маршрут автобуса №149
- Новый маршрут автобуса №188
Ранее сообщалось, что на столичных дорогах появятся девять новых автобусов, которые поставит китайская компания Yutong hongkong limited.
В чем особенность данных транспортных средств: они работают на газе.
Средняя вместимость новых машин — 52 пассажира, внутри имеются 30 посадочных мест. Производитель гарантирует бесперебойную работу автобусов до 150 тысяч километров пробега.