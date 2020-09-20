14:33 20 Сентября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB137.65
  • EUR12194.82
  • USD10295.33
Поиск
Возобновление движения общественного транспорта в Ташкенте

Восемь автобусов, курсирующих по Ташкенту, изменят свой маршрут — новая карта

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
101602
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200920/15015747/Vosem-avtobusov-kursiruyuschikh-po-Tashkentu-izmenyat-svoy-marshrut--novaya-karta.html

Данное решение было принято, согласно постановлению правительства от 16 марта 2020 года "О мерах по совершенствованию пассажирской системы Ташкента".

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. С 1 октября в столице будут изменены восемь маршрутов следования общественного транспорта.

Речь идет об автобусах № 9, 52, 53, 65, 71, 109, 149, 188.

Об этом сообщили в АО "Тошшахартрансхизмат".

1 / 7
Пресс-служба "Тошшахартрансхизмат"
Новый маршрут автобуса №9

Ранее сообщалось, что на столичных дорогах появятся девять новых автобусов, которые поставит китайская компания Yutong hongkong limited.

В чем особенность данных транспортных средств: они работают на газе. 

Средняя вместимость новых машин — 52 пассажира, внутри имеются 30 посадочных мест. Производитель гарантирует бесперебойную работу автобусов до 150 тысяч километров пробега.

Теги:
карта, Тошшахартрансхизмат, Ташкент, автобусы, автобус, общественный транспорт



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Неделя моды в Нью-Йорке: маски, открытые площадки и яркие цвета - фотолента
Разработчик "Новичка" оценил версии "отравления" Навального — видео
Легко ли быть трудовым мигрантом из Узбекистана

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться