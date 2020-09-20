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Повседневная жизнь

Японская авиакомпания планирует организовать чартеры из Европы в Узбекистан

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200920/15015906/Yaponskaya-aviakompaniya-planiruet-organizovat-chartery-iz-Evropy-v-Uzbekistan.html

Японцы выразили заинтересованность в узбекском рынке и предложили организовать сотрудничество путем увеличения туристического потока между двумя странами.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. На днях в Государственном комитете по туризму состоялась встреча с руководителем представительства японской компании Marubeni в Узбекистане Нагахито Миёси.

Пресс-служба Госкомтуризма
Встреча с руководителем представительства японской компании Marubeni в Узбекистане Нагахито Миёси

Встреча была посвящена реализации авиаперелетов на территории республики.

В частности, участники обсудили вопросы организации и увеличения количества чартерных рейсов, в том числе VIP-чартерных рейсов в Узбекистан из стран Европы и остального мира со стороны авиакомпании JAL Business Aviation.

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"Представители авиакомпании выразили заинтересованность в узбекском рынке и предложили организовать сотрудничество путем увеличения туристического потока между Узбекистаном и Японией", — отметили в Госкомтуризме.

Заглавы ведомства Улугбек Азамов и представители авиакомпании договорились о проведении встречи с местными туроператорами по данному вопросу.

Также в ходе встречи прозвучало предложение о запуске чартерных рейсов из стран Европы в Узбекистан совместно с лондонским офисом авиакомпании.

"Инициатива была одобрена японскими партнерами, и было отмечено, что по мере стабилизации ситуации с пандемией в кратчайшие сроки будет проведена организационная работа по достигнутым договоренностям", — добавили в Госкомтуризме.

Для справки: Marubeni — одна из пяти крупнейших японский компаний, занимающихся различными видами деятельности. Marubeni имеет 30 филиалов в Японии и 158 офисов в 79 странах мира. Japan Airlines (JAL) — один из крупнейших авиаперевозчиков в регионе Азии. Компания выполняет регулярные внутренние и международные рейсы в более чем 120 стран.

JAL Business Aviation — авиакомпания, специализирующаяся на обслуживании клиентов премиум-класса, создана совместно Marubeni и Japan Airlines.

Теги:
рейсы, Чартер, Государственный комитет по туризму, Узбекистан, Европа, Япония, авиаперелет, самолет



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