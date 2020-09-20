Озвучена дата повторной сдачи экзаменов для абитуриентов в магистратуры РУз

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Министерство высшего и среднего образования объявило дату онлайн-тестирования для поступающих в магистратуру абитуриентов, которые не смогли по уважительным причинам написать тест вовремя.
Отмечается, что для таких учащихся онлайн-экзамен пройдет 22 сентября в 10 часов утра.
Важно: чтобы получить возможность написать тест, необходимо подать заявку, которую должны одобрить.
Получить разрешение на участие в онлайн-испытании можно через логин и пароль из личного кабинета, начиная с 10.00 21 сентября 2020 года.
Затем от учащихся требуется приехать по адресам, указанным в разрешении до 09.30 22 сентября.
"Абитуриенты, прибывшие позже установленного срока, не будут допущены до тестовых испытаний!", — предупредили в ведомстве.
При себе необходимо иметь паспорт и разрешение на участие в тестировании.