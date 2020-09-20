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Абитуриенты готовятся сдавать вступительные экзамены

Озвучена дата повторной сдачи экзаменов для абитуриентов в магистратуры РУз

Пресс-служба хокимията Бухарской области
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200920/15017392/Ozvuchena-data-povtornoy-sdachi-ekzamenov-dlya-abiturientov-v-magistratury-RUz.html

Обращаем внимание, что для сдачи повторного теста у абитуриента должна быть причина, признанная уважительной, а также одобренное заявление.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Министерство высшего и среднего образования объявило дату онлайн-тестирования для поступающих в магистратуру абитуриентов, которые не смогли по уважительным причинам написать тест вовремя.

Отмечается, что для таких учащихся онлайн-экзамен пройдет 22 сентября в 10 часов утра.

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Важно: чтобы получить возможность написать тест, необходимо подать заявку, которую должны одобрить.

Получить разрешение на участие в онлайн-испытании можно через логин и пароль из личного кабинета, начиная с 10.00 21 сентября 2020 года.

Затем от учащихся требуется приехать по адресам, указанным в разрешении до 09.30 22 сентября.

"Абитуриенты, прибывшие позже установленного срока, не будут допущены до тестовых испытаний!", — предупредили в ведомстве.

При себе необходимо иметь паспорт и разрешение на участие в тестировании.

Теги:
Узбекистан, вступительные экзамены, абитуриенты, магистратура



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