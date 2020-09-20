Напомним, что в этом году команда Узбекистана показала прекрасный результат, заняв в общекомандном зачете третье место.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Накануне в Академии Вооруженных сил прошла церемония награждения победителей и призеров Армейских международных игр "АрМИ–2020".

Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020 © Министерство обороны Узбекистана.

Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020 © Министерство обороны Узбекистана.

Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020 © Министерство обороны Узбекистана.

Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020 © Министерство обороны Узбекистана.

Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020 © Министерство обороны Узбекистана. 1 / 5 © Министерство обороны Узбекистана. Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020

В нем приняли участие министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов, командующие военными округами, представители государственных и общественных организаций, а также военнослужащие, достойно защищавшие честь страны на соревнованиях.

Курбанов присудил группе военнослужащих воинские звания и наградил ценными подарками. В частности, победителям "АрМИ-2020" от имени президента были вручены наручные часы.

Затем состоялась концертная программа.

Напомним: Армейские международные игры прошли с 23 августа по 5 сентября. В этом году они состоялись в шестой раз.

Команда Узбекистана в этом году выступала в 16 конкурсах и заняла призовые места в 14 из них. Как итог — третье место в общекомандном зачете.

Всего в соревнованиях приняли участие почти четыре тысячи военнослужащих из 32 стран.