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Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020

Часы от президента и звание: в Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020

© Министерство обороны Узбекистана.
Общество
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Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (35)
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Sputnik Узбекистан
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Напомним, что в этом году команда Узбекистана показала прекрасный результат, заняв в общекомандном зачете третье место.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Накануне в Академии Вооруженных сил прошла церемония награждения победителей и призеров Армейских международных игр "АрМИ–2020".

  • Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020
    © Министерство обороны Узбекистана.
  • Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020
    Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020
    © Министерство обороны Узбекистана.
  • Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020
    Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020
    © Министерство обороны Узбекистана.
  • Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020
    Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020
    © Министерство обороны Узбекистана.
  • Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020
    © Министерство обороны Узбекистана.
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© Министерство обороны Узбекистана.
Часы от президента и звание: В Узбекистане наградили победителей АрМИ-2020

В нем приняли участие министр обороны Узбекистана генерал-майор Баходир Курбанов, командующие военными округами, представители государственных и общественных организаций, а также военнослужащие, достойно защищавшие честь страны на соревнованиях.

Курбанов присудил группе военнослужащих воинские звания и наградил ценными подарками. В частности, победителям "АрМИ-2020" от имени президента были вручены наручные часы.

Затем состоялась концертная программа.

Итоги АрМИ-2020
© Sputnik /
Армейская "бронза": Узбекистан на АрМИ-2020

Напомним: Армейские международные игры прошли с 23 августа по 5 сентября. В этом году они состоялись в шестой раз.

Команда Узбекистана в этом году выступала в 16 конкурсах и заняла призовые места в 14 из них. Как итог — третье место в общекомандном зачете.

Всего в соревнованиях приняли участие почти четыре тысячи военнослужащих из 32 стран.

Тема:
Международные армейские соревнования "АрМИ-2020" (35)
Теги:
Минобороны Узбекистана, награждение, Президент, АрМИ-2020



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