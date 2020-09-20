Коронавирус в Узбекистане: главное на 20 сентября

От осложнений, связанных с COVID-19, скончался вице-премьер Уктам Барноев; в штабе рассказали, с чем связан рост числа инфицированных; пандемия снизила число браков и разводов — обо всем этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 20 сен — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава на 17.00 по ташкентскому времени, в Узбекистане выявлено 51 434 (+562) инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 3 213 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 47 790 человек (+548). Это 93% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 429.

Скончался вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев

Он продолжительное время лечился от COVID-19, который диагностировали в конце июля.

Проходил лечение в частной клинике Akfa Medline и также, по некоторым данным, незадолго до смерти наблюдался в Германии.

Однако спасти Барноева не удалось — он умер от осложнений, которые дала коронавирусная инфекция.

Почему в Узбекистане растет число заболевших COVID-19?

На этот вопрос ответили в штабе по борьбе с коронавирусом.

Главная причина — послабления карантина.

"На сегодняшний день, мы практически полностью отменили все карантинные ограничения. Из обязательных требований осталось только ношение масок, социальное дистанцирование и обработка рук. Все остальное отменили. Мы разрешили работу школ, открыли границы, авиа- и железнодорожное сообщение. Все это суммарно, естественно, стало причиной тому, что увеличивается количество вновь определяемых больных с коронавирусом", — пояснил член штаба Хабибулла Акилов.

Кроме того, по словам специалиста, в Узбекистане в несколько раз увеличилось количество проводимых ПЦР-тестов. Это тоже влияет на общую статистику.

Измененные правила для узбекистанцев, прибывающих в Казахстан

Власти Казахстана отнесли Узбекистан ко второй категории безопасности.

Она подразумевает, что гражданам республики, пересекающим границу, необходимо будет пройти термометрию, анкетирование, а также предоставить справку с отрицательным ПЦР-тестом (действует не более 5 суток на момент пересечения границы).

Если у пассажира справки не окажется, то он должен будет сдать лабораторный анализ на COVID-19 методом ПЦР в местах пересечения госграницы Казахстана.

Напоминаем: сейчас открыта только воздушная граница между республиками. Граница для пересечения наземным транспортом или пешком все еще остается закрытой.

Не хочу жениться, не хочу разводиться!

В Ташкенте за время пандемии сократилось число бракосочетаний и разводов.

Статистика следующая: в январе-июне 2019-го были заключены 8 190 браков, а в этом году — 5 840.

Заметно снизилось и число разводов: в прошлом году свой брак расторгли 2 223 пары, а в этом полугодии – только 1 692.

Еще 956 сограждан возвращаются домой из Самарской области

Для их вывоза был организован специальный поезд — один из четырех, на которых планируется вернуть оставшихся в лагере соотечественников.

Кроме того, запланированы вывозные рейсы из аэропорта Курумоч.

По данным на 16 сентября, в пункте временного пребывания находились 4 282 гражданина Узбекистана.

Важная информация: во избежание прибытия и скопления на российской границе большего числа людей, а также в целях снижения рисков возникновения очагов заболевания в лагере, на въездах в Самарскую область возобновлены контрольные посты.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 30,8 миллиона, скончались 957 тысяч человек, выздоровели — 21,1 миллиона.