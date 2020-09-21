В Третьяковской галерее открылся сезон показов узбекского кино

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В московской Третьяковской галерее стартовали кинопоказы в рамках программы "Узбекская новая волна".

Она приурочена к выставке "Ненавсегда. 1968—1985".

Партнерами программы выступили Национальное агентство "Узбеккино" совместно с Республиканским кинофондом. Зрителям покажут фильмы 1960–1970 годов знаменитых узбекских кинорежиссеров.

В рамках кинопрограммы будут представлены следующие картины:"Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент—город хлебный", "Нежность", "Влюбленные", "Свидание", "Жизнь прошла ночью", "Белые-белые аисты", "Яблоки сорок первого года", "Человек уходит за птицами", "Женщина из Мевазара", "Поклонник", "Абу Райхан "Беруни", "Дикарь" и другие.

Между тем в "Узбеккино" отметили, что подобная выставка классического узбекского кинематографа проводится в России впервые с момента распада СССР.