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В Третьяковской галерее открылся сезон показов узбекского кино

© CC0 / Unpalash / Krists Luhaers
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20200921/15018499/V-Tretyakovskoy-galeree-otkrylsya-sezon-pokazov-uzbekskogo-kino.html

В показ войдут фильмы 1960–1970 годов кинорежиссеров Шухрата Аббасова, Али Хамраева, Камары Камаловой, Дамира Салимова, Эльера Ишмухамедова, Равиля Батырова.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. В московской Третьяковской галерее стартовали кинопоказы в рамках программы "Узбекская новая волна".

Она приурочена к выставке "Ненавсегда. 1968—1985". 

Пресс-служба "Узбеккино"
"Узбекская новая волна"

Партнерами программы выступили Национальное агентство "Узбеккино" совместно с Республиканским кинофондом. Зрителям покажут фильмы 1960–1970 годов знаменитых узбекских кинорежиссеров.

Зрительный зал в ташкентском Доме кино.
© Sputnik / В. Ковреин
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В рамках кинопрограммы будут представлены следующие картины:"Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент—город хлебный", "Нежность", "Влюбленные", "Свидание", "Жизнь прошла ночью", "Белые-белые аисты", "Яблоки сорок первого года", "Человек уходит за птицами", "Женщина из Мевазара", "Поклонник", "Абу Райхан "Беруни",  "Дикарь" и другие. 

Между тем в "Узбеккино" отметили, что подобная выставка классического узбекского кинематографа проводится в России впервые с момента распада СССР.

Теги:
Третьяковская галерея, фильм, Россия, Москва, Национальное агентство "Узбеккино"



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