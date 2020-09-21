Хокимият Ташобласти приобрел Captiva - ответ агентства по борьбе с коррупцией

Известно, что подробная информация о данной ситуации будет позже предоставлена ​​СМИ и широкой общественности.

ТАШКЕНТ, 21 сен - Sputnik. Агентство по борьбе с коррупцией направило запрос в Генеральную прокуратуру Узбекистана по факту покупки хокимиятом Паркентского района Ташкентской области автомобиля Captiva, сообщает пресс-служба.

Ранее появилась информация о том, что районная администрация приобрела Captiva за 260 миллионов сумов у компании, среди учредителей которой числился сын хокима района. Позже хокимият Ташкента ответил, что компания Mega Karer передала автомобиль еще в 2019 году, пообещав произвести оплату позже.

"Учитывая, что в вышеназванных действиях представителя государственной власти присутствуют признаки допущения коррупции путем использования своей должности, Агентство по борьбе с коррупцией направило запрос в Генеральную прокуратуру Узбекистана с просьбой провести по данному факту доследственную проверку", — говорится в сообщении.

Подробная информация о данной ситуации будет позже предоставлена ​​СМИ и широкой общественности.